У Судані під час зльоту впав військовий літак українського виробництва: є жертви, фото

У Судані 2 січня під зльоту розбився військово-транспортний літак. На його борту перебували високопоставлені чиновники, а також діти посадовців. Вже відомо про щонайменше 15 жертв трагедії.

Судно злітало з військової бази Західного Дарфура. У деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що розбився літак українського виробництва – ДП "Антонов".

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Серед жертв – троє представників місцевого суддівського корпусу, передає Al-Arabiya. Водночас, за інформацією суданських ЗМІ, серед пасажирів міг перебувати один співробітник Всесвітньої продовольчої організації.

Загалом на борту могло бути 20 осіб. Найімовірніше, усі вони загинули, оскільки борт вигорів вщент.



Уламки військового літака, що розбився в Судані/ фото з соцмереж

Катастрофа трапилась невдовзі після зльоту з аеропорту Ель-Генейна, що у столиці провінції Західний Дарфур.

Літак розбився приблизно в 10 кілометрах від аеропорту. Причини аварії поки не зрозумілі.



У Судані розбився літак, ймовірно, українського виробництва/ фото з соцмереж