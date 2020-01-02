23:17
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Судані під час зльоту впав військовий літак українського виробництва: є жертви, фото

      260 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа літака у Судані / фото із соцмереж

      У Судані 2 січня під зльоту розбився військово-транспортний літак. На його борту перебували високопоставлені чиновники, а також діти посадовців. Вже відомо про щонайменше 15 жертв трагедії.

      Судно злітало з військової бази Західного Дарфура. У деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що розбився літак українського виробництва – ДП "Антонов".

      Дивіться також: Авіакатастрофа в Казахстані: з'явилось відео смертельного падіння літака

      Серед жертв – троє представників місцевого суддівського корпусу, передає Al-Arabiya. Водночас, за інформацією суданських ЗМІ, серед пасажирів міг перебувати один співробітник Всесвітньої продовольчої організації.

      Загалом на борту могло бути 20 осіб. Найімовірніше, усі вони загинули, оскільки борт вигорів вщент.


      Уламки військового літака, що розбився в Судані/ фото з соцмереж

      Катастрофа трапилась невдовзі після зльоту з аеропорту Ель-Генейна, що у столиці провінції Західний Дарфур.

      Літак розбився приблизно в 10 кілометрах від аеропорту. Причини аварії поки не зрозумілі.


      У Судані розбився літак, ймовірно, українського виробництва/ фото з соцмереж

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      18806
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: авіація Судан Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 171
      сьогодні , 22:15 Головні новини 2 січня: нова повірена США в Україні та скандальна заява про пенсії на Донбасі
      Ірина Вихрущ 884
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      1083
      сьогодні , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 421
      сьогодні , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1851
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук