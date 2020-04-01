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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Сумах оштрафували чоловіка на 17 тисяч за похід до магазину без маски

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      Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень / BBC

      Чоловік зайшов до супермаркету без маски та респіратора і тепер має сплатити штраф. Суд вирішив притягнути сумчанина до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

      З’являтись без засобів захисту у публічних місцях та громадському транспорті заборонено згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міськради. Про це інформує пресцентр судової влади України.

      До теми У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринків

      Зарічанський районний суд міста Суми вирішив оштрафувати правопорушника на 17 тисяч гривень, також чоловікові доведеться сплатити 420 гривень судового збору.

      Зазначимо, що українські правоохоронці вже склали 3120 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Було відкрито понад 30 кримінальних проваджень.

      Уряд ухвалив рішення посилити обмеження на час карантину по всій країні 1 квітня. Під забороною:

      – відвідування парків та зон відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
      – перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
      – переміщення групою осіб більш ніж по двох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      – перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
      – проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

      маска під час коронавірусу
      Як правильно використовувати маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Рішення суду Карантин в Україні 2020 Суми Штрафи
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