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      У світовій політиці тема екології вже стала зброєю, на черзі Україна, – Єрмолаєв

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      Тема екології
      Тема екології / makulaturatorg.ru

      В боротьбі за симпатії виборців політики використовують все менше конкретики, але не соромляться торкатися тем зарплат і пенсій, корупції, обіцяють знизити комунальні тарифи.

      Також все популярнішою стає тема екології, адже екологічні обіцянки вже стали трендом в українській політиці, повідомляє у своєму матеріалі 112.ua.

      За словами директора Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" Андрія Єрмолаєва, тема екології в українській політиці підпорядковується глобальному світовому тренду – вона стала зручним способом досягнення комерційного успіху.

      "У світовій політиці зараз домінує комерційне ставлення до екології: тема експлуатується в комерційних інтересах, ці питання піднімаються, коли потрібно закрити якийсь проект, нашкодити конкурентам. В українській політиці також будуть використовувати екологію переважно в такому ж напрямку. А також на популістському протиставленні на кшталт "у вас в місті брудно я зроблю чистіше", сказав директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" Андрій Єрмолаєв.

      Експерти сходяться на думці, що навряд чи екологічна риторика сильно додасть балів у скарбничку політиків. З тієї ж екологією, крім звичайного передвиборчого популізму, треба шукати сліди і бізнес-складової, радять опитані експерти.

      Особливо коли мова йде про прифронтові промислові регіони, де працюють найбільші металургійні комбінати країни. Експерти відзначають, що, наприклад, екологічна ситуація в Маріуполі за останній час не погіршувалася, а акції активістів припали на початок передвиборної гонки.

      В цілому, експерти радять ретельніше ставитися до передвиборних програм, вивчати їх, і не вірити слово.

      Теги: Екологія Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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