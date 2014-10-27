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      У терористів "ДНР" третю добу тривають "навчання з бойової готовності"

      514 Читать новость на русском
      Терорист
      Терорист / rian.com.ua

      По всій території, окупованій російсько-терористичними військами, тривають так звані "мобілізаційні заходи".

      Про це повідомив керівник групи "Інофомаційний спротив" Дмитро Тимчук.

      Зокрема, на блокпостах терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" введена практика допитів чоловічого населення про причини ухилення від "служби в ополченні". При підозрі на дезертирство громадяни затримуються, майно вилучається,
      — написав він.

      Тимчук зазначив, що при проведенні "мобілізації" йде активний пошук чоловіків з військово-обліковими спеціальностями: механіки-водії та оператори-навідники (танки, БМП, механіки-водії МТ-ЛБ і т.д.), сапери.

      На території окупованого Донецька третю добу тривають "навчання з бойової готовності". Найбільш активно «навчання» проходять в трьох районах міста: Київському, Кіровському і Петровському. Відзначається активне переміщення бронетехніки і артилерії,
      — написав експерт.

      В рядах бойовиків посилено поширюються чутки про "масовий наступ" українських військ після виборів.

      Керівництво бандформування під назвою "механізована бригада "Привид"(А.Мозговий) заявляє про підготовку до наступу на позиції українських військ і веде активні переговори з представниками російських формувань про "розмежування меж відповідальності" в районі Дебальцевського плацдарму. Паралельно зазначене бандформування веде постійні обстріли позицій сил АТО і цивільних об’єктів. 

      До слова, за минулу добу російсько-терористичні війська близько 20 разів з мінометів і стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО.

      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Тероризм Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 жовтня 2014
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