У терористів "ДНР" третю добу тривають "навчання з бойової готовності"

По всій території, окупованій російсько-терористичними військами, тривають так звані "мобілізаційні заходи".

Про це повідомив керівник групи "Інофомаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, на блокпостах терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" введена практика допитів чоловічого населення про причини ухилення від "служби в ополченні". При підозрі на дезертирство громадяни затримуються, майно вилучається,

— написав він.

Тимчук зазначив, що при проведенні "мобілізації" йде активний пошук чоловіків з військово-обліковими спеціальностями: механіки-водії та оператори-навідники (танки, БМП, механіки-водії МТ-ЛБ і т.д.), сапери.

На території окупованого Донецька третю добу тривають "навчання з бойової готовності". Найбільш активно «навчання» проходять в трьох районах міста: Київському, Кіровському і Петровському. Відзначається активне переміщення бронетехніки і артилерії,

— написав експерт.

В рядах бойовиків посилено поширюються чутки про "масовий наступ" українських військ після виборів.

Керівництво бандформування під назвою "механізована бригада "Привид"(А.Мозговий) заявляє про підготовку до наступу на позиції українських військ і веде активні переговори з представниками російських формувань про "розмежування меж відповідальності" в районі Дебальцевського плацдарму. Паралельно зазначене бандформування веде постійні обстріли позицій сил АТО і цивільних об’єктів.

До слова, за минулу добу російсько-терористичні війська близько 20 разів з мінометів і стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО.