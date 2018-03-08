У центрі Києва з гранатомета розстріляли ресторан: деталі та фото
У Києві на вулиці Володимирській невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео". Від вибуху у сусідніх будинках повилітали вікна.
У результаті детонації виникло загоряння, через що вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану, передає кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.
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Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС. На місці працювали поліцейські, експерти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група.
Працівники вибухотехнічної служби працюють на місці вибуху
Через деякий час у кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли відстріляну пускову трубу (тубус).
Правоохоронці знайшли відстріляний тубус
Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та коло осіб причетних до нього.
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За попередніми даними люди не постраждали. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.
Варто відзначити, що інцидент трапився неподалік від Національного музею історії України та лише в кількох метрах від найстарішої липи Києва (Петра Могили).