У центрі Києва з гранатомета розстріляли ресторан: деталі та фото

У Києві на вулиці Володимирській невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео". Від вибуху у сусідніх будинках повилітали вікна.

У результаті детонації виникло загоряння, через що вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану, передає кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Читайте також: Четверо іноземців з ножем напали на таксиста у Києві та викрали його авто

Для гасіння пожежі були викликані кілька підрозділів ДСНС. На місці працювали поліцейські, експерти вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група.

Працівники вибухотехнічної служби працюють на місці вибуху

Через деякий час у кількох десятках метрів від місця вибуху слідчі знайшли відстріляну пускову трубу (тубус).

Правоохоронці знайшли відстріляний тубус

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та коло осіб причетних до нього.

Читайте також: Хто заважає зробити природний парк з мисливських угідь Януковича

За попередніми даними люди не постраждали. Від вибуху в будинку вилетіли шибки у вікнах.

Варто відзначити, що інцидент трапився неподалік від Національного музею історії України та лише в кількох метрах від найстарішої липи Києва (Петра Могили).