У центрі Львова таксист наїхав на пішохода

У центрі Львова таксист наїхав на чоловіка просто на пішохідному переході та протягнув його кілька метрів на капоті. Водій не зупинився, а спокійно поїхав далі з місця ДТП.

Інцидент трапився вранці 7 березня біля торгового центру "Магнус" на Городоцькій вулиці. Його зняв відеореєстратор машини, що їхала по зустрічній смузі.

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Водій таксі на білому легковику "Део", збив людину на пішохідному переході. Чоловік, у результаті наїзду, впав на капот автівки, і таксист провіз постраждалого майже 5 метрів по дорозі.

Після цього чоловік зіскочив з іномарки. Водій поїхав далі, навіть не зупинившись, аби поцікавітися, чи не травмувався пішохід.

Таксист наїхав на пішохода у центрі Львова: відео