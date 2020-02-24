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      В Одесі через сильний вітер на жінку впало дерево, вона загинула: фото

      - Читать новость на русском
      Через потужний вітер в Одесі загинула жінка / Фото з Telegram

      В Одесі 24 лютого сильно погіршилась погода – шквальний вітер валить дерева, білборди та зриває дахи. На жаль, через негоду загинула жінка, на яку у центрі міста впало дерево.

      Нещасний випадок трапився на перетині вулиці Ніжинської та провулку Маланова, пише місцеве видання "Думская".

      Важливо: Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження

      Шквальний вітер повалив величезний стовбур на жінку, яка стояла біля дерева. Вона загинула на місці. За попередніми даними, жінці було близько 60 років.


      У центрі Одеси дерево вбило молоду дівчину / фото з телеграму (18+)

      Наразі на місце події приїхали медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.


      В Одесі шквальний вітер повалив дерево на дівчину


      В Одесі на дівчину впало дерево / фото з телеграму


      У центрі Одеси на дівчину впало дерево, вона загинула

      До теми: Через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт: які області постраждали найбільше

      Зауважимо, у понеділок в Одесі вирує шквальний вітер з поривами 25-28 метрів за секунду. Негода повалила десятки дерев і білбордів по місту, зриває дахи з будинків Деякі покриття падають на припарковані автомобілі.

      Потужний вітер наробив лиха в Одесі / фото Думская

      Окрім того, сильний вітер спричинив шторм на Чорному морі. Там висота хвиль сягає 3 – 4 метри, через що частково затопило Окружну дорогу.

      Шторм на Чорному морі в Одесі: відео

       

      Шквальний вітер наробив лиха в Одесі: відео

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Поліція Шторм в Одесі Негода в Україні Жертви Новини Одеси Новини України
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