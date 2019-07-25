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      У Туреччині підстрелили білоруського дипломата, він у важкому стані

      923 Читать новость на русском
      В Анкарі поранили Білоруського дипломата
      В Анкарі поранили Білоруського дипломата / Фото з відкритих джерел

      Радник посольства Білорусії в Туреччині отримав вогнепальні поранення після нападу психічно неврівноваженого колишнього військовослужбовця, дипломат перебуває у важкому стані в лікарні.

      Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву начальника управління інформації та цифрової дипломатії – прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

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      Радник білоруського посольства отримав вогнепальні поранення коли повертався додому. Наразі політик перебуває у важкому стані у лікарні в Туреччині,
      – сказав Око.

      Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що радник посольства Білорусії у Туреччині Олександр Поганшев у середу отримав важкі кульові поранення, коли в нього двічі вистрілив його сусід, громадянин Туреччини.

      Зазначається, що постріли пролунали, коли Поганшев гуляв з сином на вулиці в Анкарі. Про причини інциденту наразі не повідомляється.

      Дипломата одразу доправили до лікарні та помістили до палати інтенсивної терапії.

      Відомо, що людина, яка вистрілила у Поганшева є колишнім військовим. Після нападу на політика він наклав на себе руки.

      У посольстві Білорусі заявили, що чоловік який напав на Поганшева був психічно неврівноваженим.

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      Теги: Новини політики Новини Білорусі Новини Туреччини
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