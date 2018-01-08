У Туреччині планують продовжити режим надзвичайного стану ще на три місяці
Після спроби військового перевороту у Туреччині у липні 2016 року, місцева влада ввела режим надзвичайного стану. З цього часу його постійно продовжують.
Віце-прем'єр і прес-секретар уряду Туреччини Бекір Боздаг після засідання Кабміну під головуванням президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заявив, що режим надзвичайного стану в країні буде продовжений ще один раз, повідомляє агентство "Анадолу".
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Віце-прем'єр повідомив, що тема режиму надзвичайного стану строком на 3 місяці буде значитися в порядку чергового засідання Ради національної безпеки країни, після чого буде розглянута Кабінетом міністрів.
"Рішення вступить в силу після затвердження в парламенті", – пояснив Боздаг.
Віце-прем'єр Туреччини нагадав, що рішення про введення режиму надзвичайного стану було вперше прийнято в Туреччині після запобігання спроби перевороту 15 липня 2016 року.