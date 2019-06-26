У Варшаві люди вийшли на протести з вимогою відпустити українських моряків: відео

Росія відмовилася відпускати українських полонених моряків. Міжнародний трибунал ООН давав росіянам час до вчорашньої ночі. Але ті заявили, мовляв, ставити такі умови трибунал не в праві. Тим часом у Варшаві 26 червня люди зібралися на протести проти таких дій Росії і вимагає таки відпустити полонених моряків.

Учасники протесту зібралися перед воротами посольства Росії.

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Люди прийшли з плакатами, де написано "Звільнити українських моряків". Таку ж фразу і скандували учасники протесту.

Дорогу біля посольства перекрила поліція. Також туди не пропускають інших людей, з огляду на те, що можуть бути якісь активні дії. Однак акція має мирний характер, учасники протесту не закликають до активностей.

Активісти та організатори виступають з промовами, називаючи імена полонених моряків. На акцію прийшли також люди, які особисто знайомі з родичами полонених моряків. Їх мета – просити допомоги від польської влади, адже, на їх думку, тиску від Міжнародного трибуналу – недостатньо.

Мітингувальники складуть відповідну петицію від Євромайдану і будуть подавати її до посольства Росії для того, щоб їхню ноту протесту було почуто.

Відео: протести в Польщі

Як українські моряки опинилися в російському полоні?

Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Тоді українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли прикордонники РФ протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З тих пір і досі полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.