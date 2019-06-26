21:52
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Варшаві люди вийшли на протести з вимогою відпустити українських моряків: відео

      29 Читать новость на русском
      Українські моряки в полоні
      Українські моряки в полоні / hromadske.ua

      Росія відмовилася відпускати українських полонених моряків. Міжнародний трибунал ООН давав росіянам час до вчорашньої ночі. Але ті заявили, мовляв, ставити такі умови трибунал не в праві. Тим часом у Варшаві 26 червня люди зібралися на протести проти таких дій Росії і вимагає таки відпустити полонених моряків.

      Учасники протесту зібралися перед воротами посольства Росії.

      Читайте також: Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків

      Люди прийшли з плакатами, де написано "Звільнити українських моряків". Таку ж фразу і скандували учасники протесту.

      Дорогу біля посольства перекрила поліція. Також туди не пропускають інших людей, з огляду на те, що можуть бути якісь активні дії. Однак акція має мирний характер, учасники протесту не закликають до активностей.

      Активісти та організатори виступають з промовами, називаючи імена полонених моряків. На акцію прийшли також люди, які особисто знайомі з родичами полонених моряків. Їх мета – просити допомоги від польської влади, адже, на їх думку, тиску від Міжнародного трибуналу – недостатньо.

      Мітингувальники складуть відповідну петицію від Євромайдану і будуть подавати її до посольства Росії для того, щоб їхню ноту протесту було почуто.

      Відео: протести в Польщі

      Як українські моряки опинилися в російському полоні?

      Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Тоді українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли  прикордонники РФ протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З тих пір і досі полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

      blog_ava
      Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"
      сьогодні
      8500
      Теги: Новини політики Українські моряки в полоні Новини Польщі Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
      сьогодні , 21:00 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
      Олена Кандяк 45
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      сьогодні , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 455
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      8734
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      сьогодні , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      сьогодні , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 1331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук