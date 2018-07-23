У Вашингтон поїдуть 9 українських військових для участі у марафоні морської піхоти
Дев'ять українських військових пройшли відбір і увійшли до складу Національної команди ветеранів АТО, яка візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США наприкінці жовтня у Вашингтоні.
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У Вашингтон поїдуть 9 українських військових
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Цей захід проводиться вже третій рік поспіль за підтримки Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО, які одержали поранення, каліцтва або інші захворювання під час участі в АТО Вадима Свириденка.
У Вашингтоні пройде марафон морської піхоти
Кожен учасник команди має пройти курс лікування та реабілітації і бути фізично готовим долати дистанцію у 10 та 42 кілометри у Сполучених штатах Америки разом із пораненими учасниками бойових дій з різних країн.
У 2016 році лише 4 поранених українських ветерани бігли дистанцію 10 кілометрів. У 2017 році кількість ветеранів збільшилась до 9 осіб. Саша Чалапчій з подвійною ампутацією нижніх кінцівок проїхав на велосипеді з ручним управлінням 42 кілометрів.
Марафон морської піхоти США є одним з найбільших подібних заходів, адже там зустрічаються та біжать військові, ветерани, родини загиблих та їх друзі зі всього світу. Дистанцію повного Марафону долають понад 30 тисяч людей, а на дистанції 10 кілометрів зазвичай понад 10 тисяч спортсменів.