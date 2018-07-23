У Вашингтон поїдуть 9 українських військових для участі у марафоні морської піхоти

Дев'ять українських військових пройшли відбір і увійшли до складу Національної команди ветеранів АТО, яка візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США наприкінці жовтня у Вашингтоні.

Про це повідомили у прес-службі Президента України.

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"Цього року нашу країну представлятимуть 9 поранених ветеранів з різними життєвими історіями та власним шляхом реабілітації. Вони зробили зусилля над собою та почали тренуватись після травм та участі у бойових діях. Дата та місце проведення – кінець жовтня у Вашингтоні", – йдеться у повідомленні.



У Вашингтон поїдуть 9 українських військових

У Вашингтон поїдуть 9 українських військових

У відборі до Національної команди ветеранів АТО, який відбувся 20 липня на стадіоні Центрального спортивного клубу Збройних сил України, взяли участь близько 70 претендентів з числа учасників антитерористичної операції, які отримали поранення, каліцтва, контузії або захворювання.

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