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У Вашингтон поїдуть 9 українських військових для участі у марафоні морської піхоти

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У Вашингтон поїдуть 9 українських військових для участі у марафоні морської піхоти
У Вашингтон поїдуть 9 українських військових для участі у марафоні морської піхоти / www.president.gov.ua

Дев'ять українських військових пройшли відбір і увійшли до складу Національної команди ветеранів АТО, яка візьме участь у 43-му Марафоні морської піхоти США наприкінці жовтня у Вашингтоні.

Про це повідомили у прес-службі Президента України.

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"Цього року нашу країну представлятимуть 9 поранених ветеранів з різними життєвими історіями та власним шляхом реабілітації. Вони зробили зусилля над собою та почали тренуватись після травм та участі у бойових діях. Дата та місце проведення – кінець жовтня у Вашингтоні", – йдеться у повідомленні.

У Вашингтон поїдуть 9 українських військових
 
У відборі до Національної команди ветеранів АТО, який відбувся 20 липня на стадіоні Центрального спортивного клубу Збройних сил України, взяли участь близько 70 претендентів з числа учасників антитерористичної операції, які отримали поранення, каліцтва, контузії або захворювання.

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Цей захід проводиться вже третій рік поспіль за підтримки Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО, які одержали поранення, каліцтва або інші захворювання під час участі в АТО Вадима Свириденка.


У Вашингтоні пройде марафон морської піхоти

Кожен учасник команди має пройти курс лікування та реабілітації і бути фізично готовим долати дистанцію у 10 та 42 кілометри у Сполучених штатах Америки разом із пораненими учасниками бойових дій з різних країн.

У 2016 році лише 4 поранених українських ветерани бігли дистанцію 10 кілометрів. У 2017 році кількість ветеранів збільшилась до 9 осіб. Саша Чалапчій з подвійною ампутацією нижніх кінцівок проїхав на велосипеді з ручним управлінням 42 кілометрів.

Марафон морської піхоти США є одним з найбільших подібних заходів, адже там зустрічаються та біжать військові, ветерани, родини загиблих та їх друзі зі всього світу. Дистанцію повного Марафону долають понад 30 тисяч людей, а на дистанції 10 кілометрів зазвичай понад 10 тисяч спортсменів.

Теги: Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
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