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      У Великій Британії – блекаут, "наче в апокаліптичному фільмі": виразні фото та відео

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      Сотні людей не могли навіть потрапити до приміщень з електродверима
      Сотні людей не могли навіть потрапити до приміщень з електродверима / AP

      На значній частині території Великої Британії увечері 9 серпня зникла електроенергія. Проблеми з електрикою відчула і частина Лондона. Причиною став начебто збій в роботі одразу кількох генераторів. Поки лагодили, не працювало вуличне освітлення, світлофори, метро, залізниця та інші електрозалежні галузі.

      Що трапилося з електрикою у Британії

      Мільйон людей опинилися без доступу до електрики, а автомобілі не могли їхати через колапс із світлофорами, причому у годину пік, пише BBC

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      Припинили роботу усі електрозалежні галузі, метро, аеропорти. Багато британців публікували у соцмережах фото та відео з підписами на кшталт: "Це апокаліпсис!" або "Це насправді страшно!"

      Ми буквально занурилися в темряву. Люди використовували свої телефони як смолоскипи, щоб побачити і обійти перепони,
      – розповів Скотт Маккензі з Кардіффа.

      Відключення світла тривало кілька годин. На остаточне ж відновлення роботи національної електромережі потрібно значно більше часу, і британські фахівці поки не беруться сказати, скільки саме.

      Британський блекаут: відео та фото із соціальних мереж

      Потяги не їздили, доводилося йти пішки:

      Темрява не дозволяла орієнтувалися:

      А це не про безкоштовний бензин, просто світло вимикалося:

      Ось тут вже геть не до веселощів, люди застрягли в метро просто посеред руху:


      "Ніхто не летить, ніхто не реєструє, ніхто не знає, що робити"


      "Є аварійне живлення, але від нього потяги не поїдуть"


      "Автобуси стоять, ескалатори стоять, але працюють навушники і телефони ще заряджені"


      "Я зовсім не регулювальник за покликанням, але якщо треба..."


      "Поки не темно, не страшно, але однак... Наче сцена із апокаліптичного фільму"

      Масштабні збої в подачі електроенергії у липні 2019 року фіксували в Нью-Йорку. Щонайменше 70 тисяч мешканців міста опинилися без електрики. Причиною збою могла стати пожежа на трансформаторній підстанції.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Надзвичайні ситуації Електроенергія
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