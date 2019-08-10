У Великій Британії – блекаут, "наче в апокаліптичному фільмі": виразні фото та відео

На значній частині території Великої Британії увечері 9 серпня зникла електроенергія. Проблеми з електрикою відчула і частина Лондона. Причиною став начебто збій в роботі одразу кількох генераторів. Поки лагодили, не працювало вуличне освітлення, світлофори, метро, залізниця та інші електрозалежні галузі.

Що трапилося з електрикою у Британії

Мільйон людей опинилися без доступу до електрики, а автомобілі не могли їхати через колапс із світлофорами, причому у годину пік, пише BBC.

Читайте також: У Росії знову вибухи на складі боєприпасів: є поранені, людей евакуйовують

Припинили роботу усі електрозалежні галузі, метро, аеропорти. Багато британців публікували у соцмережах фото та відео з підписами на кшталт: "Це апокаліпсис!" або "Це насправді страшно!"

Ми буквально занурилися в темряву. Люди використовували свої телефони як смолоскипи, щоб побачити і обійти перепони,

– розповів Скотт Маккензі з Кардіффа.

Відключення світла тривало кілька годин. На остаточне ж відновлення роботи національної електромережі потрібно значно більше часу, і британські фахівці поки не беруться сказати, скільки саме.

Британський блекаут: відео та фото із соціальних мереж

Потяги не їздили, доводилося йти пішки:

4.30 train from Moorgate. 6.59pm and been stuck on the train between Alex Park and New Southgate. Train being evacuated, waking on tracks back to AP. Beautiful pic.twitter.com/B0NQZNsvVw — Stathi Marneros (@SpartanStathi) August 9, 2019

Темрява не дозволяла орієнтувалися:

А це не про безкоштовний бензин, просто світло вимикалося:

Fill her up........ gotta love a power cut pic.twitter.com/huQWxsOr8f — Flaxtonboy (@Flaxtonboy1) August 9, 2019

Ось тут вже геть не до веселощів, люди застрягли в метро просто посеред руху:

Love being stuck on the Victoria line during a power surge and turned into a human sweat marinade pic.twitter.com/6thbc0bMQJ — Suleman (@namelus_) August 9, 2019



"Ніхто не летить, ніхто не реєструє, ніхто не знає, що робити"



"Є аварійне живлення, але від нього потяги не поїдуть"



"Автобуси стоять, ескалатори стоять, але працюють навушники і телефони ще заряджені"



"Я зовсім не регулювальник за покликанням, але якщо треба..."



"Поки не темно, не страшно, але однак... Наче сцена із апокаліптичного фільму"

Масштабні збої в подачі електроенергії у липні 2019 року фіксували в Нью-Йорку. Щонайменше 70 тисяч мешканців міста опинилися без електрики. Причиною збою могла стати пожежа на трансформаторній підстанції.