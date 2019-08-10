У Великій Британії – блекаут, "наче в апокаліптичному фільмі": виразні фото та відео
На значній частині території Великої Британії увечері 9 серпня зникла електроенергія. Проблеми з електрикою відчула і частина Лондона. Причиною став начебто збій в роботі одразу кількох генераторів. Поки лагодили, не працювало вуличне освітлення, світлофори, метро, залізниця та інші електрозалежні галузі.
Що трапилося з електрикою у Британії
Мільйон людей опинилися без доступу до електрики, а автомобілі не могли їхати через колапс із світлофорами, причому у годину пік, пише BBC.
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Припинили роботу усі електрозалежні галузі, метро, аеропорти. Багато британців публікували у соцмережах фото та відео з підписами на кшталт: "Це апокаліпсис!" або "Це насправді страшно!"
Ми буквально занурилися в темряву. Люди використовували свої телефони як смолоскипи, щоб побачити і обійти перепони,
– розповів Скотт Маккензі з Кардіффа.
Відключення світла тривало кілька годин. На остаточне ж відновлення роботи національної електромережі потрібно значно більше часу, і британські фахівці поки не беруться сказати, скільки саме.
Британський блекаут: відео та фото із соціальних мереж
Потяги не їздили, доводилося йти пішки:
Темрява не дозволяла орієнтувалися:
А це не про безкоштовний бензин, просто світло вимикалося:
Ось тут вже геть не до веселощів, люди застрягли в метро просто посеред руху:
"Ніхто не летить, ніхто не реєструє, ніхто не знає, що робити"
"Є аварійне живлення, але від нього потяги не поїдуть"
"Автобуси стоять, ескалатори стоять, але працюють навушники і телефони ще заряджені"
"Я зовсім не регулювальник за покликанням, але якщо треба..."
"Поки не темно, не страшно, але однак... Наче сцена із апокаліптичного фільму"
Масштабні збої в подачі електроенергії у липні 2019 року фіксували в Нью-Йорку. Щонайменше 70 тисяч мешканців міста опинилися без електрики. Причиною збою могла стати пожежа на трансформаторній підстанції.