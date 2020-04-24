У Венесуелі через голод почалися заворушення: є загиблий, поранені – фото, відео
У кількох містах Венесуели сотні людей протестують через нестачу продуктів та зростання цін на їжу, спровокованих поширенням коронавірусу. Протестувальники грабують магазини. У результаті сутичок мітингувальників та поліції загинув 29-річний чоловік.
Криза через коронавірус спровокувала голод у Венесуелі. А через брак їжі люди вийшли на вулиці, інформує El Mundo.
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У містах Венесуели сотні людей протестують через нестачу їжі та зростання цін на неї, що призвело до голоду. Під час мітингів обкрадали супермаркети та магазини з їжею. Поліція та урядові військові формування вступили в конфлікт з протестувальниками.
У результаті сутичок загинув 29-річний житель міста Упата, що в штаті Болівар, у південно-східній частині Венесуели. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали приблизно десять людей. Місцева гвардія повідомляє про затримання щонайменше 30 людей.
Перша жертва протестів у Венесуелі через голод – 29-річний чоловік / Фото El Mundo
Окрім кризи з продуктами, у Венесуелі нестача палива через майже надлишкову мережу нафтопереробки та санкції США.
Зверніть увагу! Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що офіційний Вашингтон продовжить тиснути на режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Він також пообіцяв надати країні гуманітарну допомогу.
Коронавірус у Венесуелі
- Станом на 24 квітня у країні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусом.
- Від недуги померли 10 людей, одужали 126.
- У країні ввели обмеження, зокрема тимчасово зупинили роботу навчальних закладів.
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