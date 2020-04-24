12:22
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Венесуелі через голод почалися заворушення: є загиблий, поранені – фото, відео

      - Читать новость на русском
      У Венесуелі через голод почалися заворушення / venezuelaaldia.com

      У кількох містах Венесуели сотні людей протестують через нестачу продуктів та зростання цін на їжу, спровокованих поширенням коронавірусу. Протестувальники грабують магазини. У результаті сутичок мітингувальників та поліції загинув 29-річний чоловік.

      Криза через коронавірус спровокувала голод у Венесуелі. А через брак їжі люди вийшли на вулиці, інформує El Mundo.

      Читайте також Тисячі людей, дотримуючись дистанції, вийшли на мітинг в Ізраїлі: фото, відео

      У містах Венесуели сотні людей протестують через нестачу їжі та зростання цін на неї, що призвело до голоду. Під час мітингів обкрадали супермаркети та магазини з їжею. Поліція та урядові військові формування вступили в конфлікт з протестувальниками.

      У результаті сутичок загинув 29-річний житель міста Упата, що в штаті Болівар, у південно-східній частині Венесуели. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали приблизно десять людей. Місцева гвардія повідомляє про затримання щонайменше 30 людей.


      Перша жертва протестів у Венесуелі через голод – 29-річний чоловік / Фото El Mundo

      Окрім кризи з продуктами, у Венесуелі нестача палива через майже надлишкову мережу нафтопереробки та санкції США.

      Зверніть увагу! Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що офіційний Вашингтон продовжить тиснути на режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Він також пообіцяв надати країні гуманітарну допомогу.

      Коронавірус у Венесуелі

      • Станом на 24 квітня у країні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусом.
      • Від недуги померли 10 людей, одужали 126.
      • У країні ввели обмеження, зокрема тимчасово зупинили роботу навчальних закладів.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Жертви Протести Венесуела
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Експеримент українських виборців
      Павло Казарін
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников