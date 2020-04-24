В Венесуэле из-за голода начались беспорядки: есть погибший, раненые – фото, видео

В нескольких городах Венесуэлы сотни людей протестуют из-за нехватки продуктов и роста цен на еду, спровоцированных распространением коронавируса. Протестующие грабят магазины. В результате столкновений митингующих и полиции погиб 29-летний мужчина.

Кризис из-за коронавируса спровоцировал голод в Венесуэле. А из-за нехватки пищи люди вышли на улицы, информирует El Mundo.

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В городах Венесуэлы сотни людей протестуют из-за недостатка пищи и роста цен на нее, что привело к голоду. Во время митингов обворовывали супермаркеты и магазины с едой. Полиция и правительственные военные формирования вступили в конфликт с протестующими.

В результате столкновений погиб 29-летний житель города Упата, что в штате Боливар, в юго-восточной части Венесуэлы. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили около десяти человек. Местная гвардия сообщает о задержании менее 30 человек.



Первая жертва протестов в Венесуэле из-за голода – 29-летний мужчина / Фото El Mundo

Popular protests resume across #Venezuela against corrupt dictatorship of Nicholas Maduro despite Coronavirus threat pic.twitter.com/g60Z1dgEQN — mostafa.m ️ (@MostafaMe4) April 24, 2020

Кроме кризиса с продуктами, в Венесуэле нехватка топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.

Обратите внимание! Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон продолжит давить на режим венесуэльского президента Николаса Мадуро. Он также пообещал предоставить стране гуманитарную помощь.

Коронавирус в Венесуэле