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      У ветерана АТО повністю згорів будинок: фото

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      У ветерана АТО Василя Коряка згорів будинок / Фото з фейсбук-сторінки Василя Коряка

      У ветерана АТО, патрульного з Білої Церкви Василя Коряка в ніч на 23 листопада до тла згорів будинок. Пожежа зайнялася дуже швидко, поки сім'я ще не спала. Всі залишились цілими і неушкодженими.

      Причиною пожежі могло стати замикання електропроводки в сараї, який був впритул до будинку, повідомив у фейсбуці сам Коряк.

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      "Коли я вискочив – вже нічого не зміг зробити зі своїми трьома вогнегасниками. Не диверсія і не підпал, точно. Всі живі, встигли. Документи, зброю, якусь частину речей теж винесли. Машини встигли відігнати. Живемо у батьків (сусідній будинок), їжа і одяг є", – мовиться у повідомленні погорільця.

      Ветеран зауважив, що ніколи не просив про допомогу, проте зараз вона йому потрібна.

      згорів будинок ветеран АТО Коряк
      Згорілий будинок ветерана АТО / Фото з фейсбук-сторінки Мартіна Бреста

      Дружина АТОвця з нікнеймом Оксана Джастми подякувала у фейсбуці за підтримку. Вона також повідомила, що сім’я планує відновлювати будинок.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Пожежа Надзвичайні ситуації АТО Новини Кривого Рогу Новини Дніпра
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