У Вінниці затримали чоловіка, який вкрав з храму мощі святого Миколая: фото
Зловмисник виніс з храму у Вінниці мощі святого Миколая. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження знайшли його та затримали. З’ясувалося, що злодій нещодавно вийшов з в’язниці, де відбував покарання за вбивство.
Зловмисником виявився 37-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.
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Чоловік викрав мощі святого Миколая з Хрестовоздвиженського храму, що у Вінниці.
Оперативники за допомогою відео з камер нагляду встановили особу та затримали підозрюваного в обласному центрі,
– йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, зловмисник вийшов з в’язниці в травні 2019 року. Там він 14 років відбував покарання за вбивство в Миколаївській області.
37-річний чоловік вкрав з храму мощі святого Миколая / Фото Нацполіції
Оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував.
Зловмисник уже відбував покарання у в’язниці за вбивство / Фото Нацполіції
Наразі триває слідство. Чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення.