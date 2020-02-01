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      У Вінниці затримали чоловіка, який вкрав з храму мощі святого Миколая: фото

      706 Читать новость на русском
      У Вінниці чоловік вкрав з храму мощі, його затримали / npu.gov.ua

      Зловмисник виніс з храму у Вінниці мощі святого Миколая. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження знайшли його та затримали. З’ясувалося, що злодій нещодавно вийшов з в’язниці, де відбував покарання за вбивство.

      Зловмисником виявився 37-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.

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      Чоловік викрав мощі святого Миколая з Хрестовоздвиженського храму, що у Вінниці.

      Оперативники за допомогою відео з камер нагляду встановили особу та затримали підозрюваного в обласному центрі,
      – йдеться в повідомленні.

      За словами правоохоронців, зловмисник вийшов з в’язниці в травні 2019 року. Там він 14 років відбував покарання за вбивство в Миколаївській області.

      поліція злодій
      37-річний чоловік вкрав з храму мощі святого Миколая / Фото Нацполіції

      Оперативники вилучили викрадені мощі у товариша зловмисника, які той йому подарував.

      поліція злодій
      Зловмисник уже відбував покарання у вязниці за вбивство / Фото Нацполіції

      Наразі триває слідство. Чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Релігія Викрадення Поліція Вінниця
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