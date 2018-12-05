У власність Києва повернули землю вартістю понад 4 мільйони гривень

З незаконного користування у власність громади Києва вдалось повернути земельну ділянку у Святошинському районі Києва вартістю понад 4 мільйони гривень.

Йдеться про ділянку на вулиці Академіка Корольова.

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Як інформує видання про столичну нерухомість 100realty.ua, цю земельну ділянку без належних документів використовувало товариство з обмеженою відповідальністю для розміщення майданчика для парковки автомобілів.

Рішенням суду приватну фірму зобов'язали повернути спірну ділянку територіальній громаді столиці.

Тепер підприємець мусить звільнити ділянку від парковки і привести її в належний стан.

Через суд влада Києва намагається повернути право на користування земельною ділянкою площею понад 0,32 гектари і вартістю майже 20 мільйонів гривень. Ця ділянка розташована на проспекті Бажана поблизу станції метро «Харківська».

Нагадаємо, наприкінці листопада Київрада проголосувала за розірвання договору із забудовником, який з порушенням норм намагався збудувати висотний готель на Андріївському узвозі.