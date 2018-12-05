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      У власність Києва повернули землю вартістю понад 4 мільйони гривень

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      У внасність Києва повернули земельну ділянку на вулиці Академіка Корольова
      У внасність Києва повернули земельну ділянку на вулиці Академіка Корольова / 24 канал/Shutterstock

      З незаконного користування у власність громади Києва вдалось повернути земельну ділянку у Святошинському районі Києва вартістю понад 4 мільйони гривень.

      Йдеться про ділянку на вулиці Академіка Корольова.

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      Як інформує видання про столичну нерухомість 100realty.ua, цю земельну ділянку без належних документів використовувало товариство з обмеженою відповідальністю для розміщення майданчика для парковки автомобілів.

      Рішенням суду приватну фірму зобов'язали повернути спірну ділянку територіальній громаді столиці.

      Тепер підприємець мусить звільнити ділянку від парковки і привести її в належний стан.

      Через суд влада Києва намагається повернути право на користування земельною ділянкою площею понад 0,32 гектари і вартістю майже 20 мільйонів гривень. Ця ділянка розташована на проспекті Бажана поблизу станції метро «Харківська».

      Нагадаємо, наприкінці листопада Київрада проголосувала за розірвання договору із забудовником, який з порушенням норм намагався збудувати висотний готель на Андріївському узвозі.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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