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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У ЄС знову занепокоєні різким загостренням на Донбасі

22:39, 20 грудня 199 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики / Getty Images

Європейський Союз закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів та відновити роль СЦКК у вирішенні критичних ситуацій на місцях через різке погіршення ситуації на Донбасі.

Відповідна заява речника ЄС була розповсюджена у середу в Брюсселі, повідомляє УНІАН.

У тексті документу вказано, що на сході України спостерігалась найбільша кількість порушень припинення вогню з лютого 2017 року, що стало причиною загибелі людей та знищення майна. У ЄС зазначають, що розташування збройних сил у безпосередній близькості до житлових районів та стрілянина з чи у напрямку критичної інфраструктури показує повну неповагу до життя людей. Відтак, як вказано у документі, життєво важливими є більші обмеження та подальші зусилля, щоб захистити постачання води та енергетичну інфраструктуру.

Речник ЄС наголосив, що необхідно поважати припинення вогню, розвести військові сили та вивести важке озброєння на місця зберігання, які можна перевірити.

Ми також нагадуємо, що дуже важливим є забезпечення повного, безпечного та безперешкодного доступу Спеціальній моніторинговій місії та її технічного обладнання на всій території, яка передбачена її мандатом,
– йдеться в заяві.

В ЄС знову вказали на важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей. Та зазначили, що очікують, зокрема, від Росії повного і негайного використання свого впливу на сепаратистів у цьому відношенні.

Угода, досягнута сьогоднішньою Тристоронньою контактною групою щодо поновлення зобов'язань про припинення вогню у святковий період, є необхідним кроком, хоча негайне обмеження залишається обов'язковим,
– наголосив речник.

Він також зазначив, що вивід Росією свого контингенту з Спільного центру контролю та координації також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню та стабілізації лінії контакту.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Мінські домовленості АТО Євросоюз
Джерело: 24 канал
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