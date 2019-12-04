У Запоріжжі ексрегіонал вимагає скасувати перейменування вулиці на честь Героя Небесної сотні

Ексдепутат від Партії Регіонів оскаржує розпорядження Запорізької ОДА про перейменування вулиці Кремлівської на честь Героя Небесної Сотні Сергія Синенка. Справа повторно слухається у Запорізькому окружному адмінсуді.

Вулицю перейменували без проведення громадських зборів, не врахувавши думку місцевих мешканців, вважає ексдепутат Запорізької міської ради від Партії регіонів Андрій Іванов, пише Радіо Свобода.

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У Запорізькій ОДА позов вважають необґрунтованим і повідомляють, що рішення про перейменування вулиці прийняли в рамках політики декомунізації.

Про засідання суду

У Запорізькому окружному адмінсуді повинно було б відбутися підготовче засідання у справі. Його перенесли через неявку Андрія Іванова та представників місцевої мерії.

На засідання прийшли ті, хто підтримує перейменування – батько Сергія Синенка, волонтери, ветерани війни на Донбасі та громадські активісти. Вони виступають проти повернення вулиці старої назви Кремлівська.

А також ті, хто виступає проти – мешканці вулиці та один з голів місцевих ОСББ.

Що було до того