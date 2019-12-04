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      У Запоріжжі ексрегіонал вимагає скасувати перейменування вулиці на честь Героя Небесної сотні

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      Ексрегіонал просить суд скасувати перейменування вулиці на честь Героя Небесної Сотні / Радіо свобода

      Ексдепутат від Партії Регіонів оскаржує розпорядження Запорізької ОДА про перейменування вулиці Кремлівської на честь Героя Небесної Сотні Сергія Синенка. Справа повторно слухається у Запорізькому окружному адмінсуді.

      Вулицю перейменували без проведення громадських зборів, не врахувавши думку місцевих мешканців, вважає ексдепутат Запорізької міської ради від Партії регіонів Андрій Іванов, пише Радіо Свобода.

      Читайте також: Чи повернуть проспекту Григоренка ім’я Жукова: у Харкові проводять громадське обговорення

      У Запорізькій ОДА позов вважають необґрунтованим і повідомляють, що рішення про перейменування вулиці прийняли в рамках політики декомунізації.

      Про засідання суду

      У Запорізькому окружному адмінсуді повинно було б відбутися підготовче засідання у справі. Його перенесли через неявку Андрія Іванова та представників місцевої мерії.

      На засідання прийшли ті, хто підтримує перейменування – батько Сергія Синенка, волонтери, ветерани війни на Донбасі та громадські активісти. Вони виступають проти повернення вулиці старої назви Кремлівська.
      А також ті, хто виступає проти – мешканці вулиці та один з голів місцевих ОСББ.

      Що було до того

      • У жовтні 2019 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив повернути розгляд справи щодо перейменування у Запоріжжі вулиці Кремлівської на вулицю Синенка до суду першої інстанції.
      • У 2017 році Андрій Іванов вже пробував оскаржити розпорядження Запорізької ОДА про перейменування вулиці у Запорізькому окружному адмінсуді та Дніпропетровському апеляційному адмінсуді. Та суди не задовольнили його позов.
      • Крім того, Андрій Іванов також позивався до мера Запоріжжя і міськради щодо перейменування вулиць Жукова та Героїв Сталінграда. Судився з ОДА щодо перейменування у Запоріжжі вулиць Тимошенка, маршала Чуйкова, Толбухіна і Ватутіна. Усі його позови отримали відмови від судів.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Запоріжжя Революція Гідності Небесна Сотня Декомунізація
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