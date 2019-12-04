В Запорожье экс-регионал требует отменить переименование улицы в честь Героя Небесной сотни

Экс-депутат от Партии Регионов обжалует распоряжение Запорожской ОГА о переименовании улицы Кремлевской в честь Героя Небесной Сотни Сергея Синенко. Дело повторно слушается в Запорожском окружном админсуде.

Улицу переименовали без проведения общественного собрания, не учтя мнение местных жителей, считает экс-депутат Запорожского городского совета от Партии Регионов Андрей Иванов, пишет Радио Свобода.

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В Запорожской ОГА иск считают необоснованным и сообщают, что решение о переименовании улицы приняли в рамках политики декоммунизации.

О заседании суда

В Запорожском окружном админсуде должно было состояться подготовительное заседание по делу. Его перенесли из-за неявки Андрея Иванова и представителей местной мэрии.

На заседание пришли те, кто поддерживает переименование – отец Сергея Синенко, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и общественные активисты. Они выступают против возвращения улице старого названия Кремлевская.

А также те, кто выступает против – жители улицы и один из голов местных ОСМД.

Что было до того