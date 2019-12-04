В Запорожье экс-регионал требует отменить переименование улицы в честь Героя Небесной сотни
Экс-депутат от Партии Регионов обжалует распоряжение Запорожской ОГА о переименовании улицы Кремлевской в честь Героя Небесной Сотни Сергея Синенко. Дело повторно слушается в Запорожском окружном админсуде.
Улицу переименовали без проведения общественного собрания, не учтя мнение местных жителей, считает экс-депутат Запорожского городского совета от Партии Регионов Андрей Иванов, пишет Радио Свобода.
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В Запорожской ОГА иск считают необоснованным и сообщают, что решение о переименовании улицы приняли в рамках политики декоммунизации.
О заседании суда
В Запорожском окружном админсуде должно было состояться подготовительное заседание по делу. Его перенесли из-за неявки Андрея Иванова и представителей местной мэрии.
На заседание пришли те, кто поддерживает переименование – отец Сергея Синенко, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и общественные активисты. Они выступают против возвращения улице старого названия Кремлевская.
А также те, кто выступает против – жители улицы и один из голов местных ОСМД.
Что было до того
- В октябре 2019 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил вернуть рассмотрение дела о переименовании в Запорожье улицы Кремлевской на улицу Синенко в суд первой инстанции.
- В 2017 году Андрей Иванов уже пробовал обжаловать распоряжение Запорожской ОГА о переименовании улицы в Запорожском окружном админсуде и Днепропетровском апелляционном админсуде. И суды не удовлетворили его иск.
- Кроме того, Андрей Иванов также судился с мэром Запорожья и горсовета о переименовании улиц Жукова и Героев Сталинграда. Судился с ОГА о переименовании в Запорожье улиц Тимошенко, маршала Чуйкова, Толбухина и Ватутина. Все его иски получили отказы от судов.