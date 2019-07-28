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      У Запоріжжі на заводі Фірташа стався витік небезпечної речовини: що відомо

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      На титано-магнієвому комбінаті в Запоріжжі стався витік небезпечної речовини
      На титано-магнієвому комбінаті в Запоріжжі стався витік небезпечної речовини / biz.censor.net.ua

      Інцидент стався на титано-магнієвому комбінаті, який належить олігарху Дмитру Фірташу. До заводу відразу відправили 10 автомобілів із рятувальниками, а поруч з будівлею обмежили рух транспорту.

      Найімовірніше, на комбінаті тріснула колба з тетрахлоридом титану. Через протікання передавального бака стався витік речовини.

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      Чим небезпечний тетрахлорид титану? Ця речовина є дуже токсичною. Під час вдихання її парів і при потраплянні на шкіру уражаються слизисті оболонки рота і верхніх дихальних шляхів. Речовина викликає опіки шкіри, рогівки очей і бронхіт.

      Рятувальники в зоні ураження, щоб осадити випаровування речовини, створили водяну завісу та одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники заводу, своєю чергою, ліквідували витік, перекривши вентиль, а також встановили бандаж. Небезпечну хімічну речовину перекачали до іншої цистерни.

      Як передають рятувальники, випари речовини не вийшли за межі цеху. Небезпеки для здоров’я і життя містян нема.

      Запорізький титано-магнієвий комбінат, на якому стався витік, був створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та Кіпрською компанією Tolexis Trading Limited (49%). Остання підконтрольна Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

      Які ще випадки траплялися на заводах скандального олігарха? 
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя ДСНС Дмитро Фірташ Екологія
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