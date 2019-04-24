У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху електрички
Зробити фотографію він так і не встиг: через тіло юнака пройшов розряд потужністю 27 тисяч вольт.
Потерпілий виліз на дах електрички сполучення "Фастів-Житомир" приблизно о 1:00, зазначили у прес-службі Нацполіції.
Читайте також: Загибель усієї риби та клейка речовина у водоймі: забруднення річки на Житомирщині
За словами працівників вокзалу, заграву від удару струмом було видно за кількасот метрів.
Коли на місце приїхали медики, хлопець ще був живий. Із опіками 96% тіла його доправили до лікарні, але врятувати не змогли, зазначили у
Хворого перевели на апарат штучної вентиляції легенів, серце вже не справлялось. На жаль, наші дії не призвели до бажаного результату"
– прокоментував завідувач блоку інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Ілля Недашківський.
Усі обставини трагедії уже з'ясовує поліція. А також встановлюють, з якою метою хлопець міг бути поблизу електропотяга чи на електропотязі.