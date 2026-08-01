Засновник KRAKEN каже про затримання ветерана підрозділу і зв'язок з убивством Комарова на Балі

У Києві затримали ветерана підрозділу KRAKEN Гліба Новостройного з позивним "Дніпрянин". Військового можуть звинуватити в причетності до вбивства Ігоря Комарова на Балі.

Про це написав засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Що відомо про затримання Гліба Новостройного?

Немічев зазначив, що Гліб Новостройний 4 роки служив у штурмовій роті KRAKEN, а 2025 року був звільнений зі служби за станом здоров'я.

"Гліб футбольний фанат "Дніпра", та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова", – написав засновник KRAKEN.

Він також наголосив, що наразі отримати достовірну інформацію щодо справи, де фігурує Новостройний, складно, адже вона засекречена. Відомо лише, що 1 серпня о 14:30 Печерський районний суд Києва мав розглянути питання про обрання ветерану запобіжного заходу.

З неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісніка (ймовірно, йдеться про Ігоря Комарова – 24 Канал) на Балі,

– підкреслив Костянтин Немічев.

Підтверджень даної інформації з інших джерел наразі немає.

Нагадаємо, 15 лютого на індонезійському острові Балі в районі Джимбаран викрали українця Ігоря Комарова. На місці його зникнення правоохоронці виявили лише особисті речі. Після цього в Telegram-каналах почали з'являтися відеозвернення чоловіка, в яких він просив рідних заплатити за його звільнення викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

Наприкінці лютого на Балі виявили розчленовані останки людини. Проведена ДНК-експертиза підтвердила, що вони належать Ігорю Комарову. За версією поліції, українця утримували на одній із вілл, після чого вбили. Серед підозрюваних – група осіб, яких наразі розшукує Інтерпол.

На оприлюднених у телеграм-каналах відео Комаров також заявляв про свою причетність до діяльності шахрайських кол-центрів у Дніпрі, які, за його словами, працювали під прикриттям окремих посадовців. Зазначимо, що ці твердження були зроблені під час перебування чоловіка в полоні, а їхня достовірність незалежно не підтверджена.

Окрім того, правоохоронці встановили особи 5 підозрюваних, причетних до викрадення та жорстокої розправи над чоловіком. Серед них троє громадян України – 34-річний Денис Галушко, 28-річний Роман Мельник і 42-річний Василь Немеш. Також у списку фігурують громадянин Росії Микола Петрик та громадянин Казахстану Владислав Аханов.