Учасників пікету на підтримку Навального затримали у Москві: фото, відео
У Москві влаштували акцію на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у комі через отруєння. Пікет проводили біля будівлі ФСБ. Силовики почали затримувати людей, що просто тримали в руках плакати.
Затримували людей, що просто тримали плакати
Відомо про затримання щонайменше 6 осіб. Про це інформують у телеграм-каналі телеканалу "Дождь".
Актуально Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо
На акцію прийшли десятки людей та журналісти. У руки правоохоронців потрапляли ті, хто просто тримав у руках плакати або вигукував: "Навальний".
Акції провели у кількох містах Росії
Зазначимо, що акції на підтримку опозиційного політика також відбулись у Новосибірську, Пермі, Мурманську, Санкт-Петербурзі. Також люди прийшли і до лікарні в Омську, де зараз рятують життя опозиціонерові.
Дивіться фото з акцій на підтримку Навального / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про отруєння Навального
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву.
- Політик перебуває у глибокій комі, соратники вважають, що його отруїли.
- За словами прессекретаря опозиціонера Кіри Ярмиш, політику, ймовірно, підлили щось у чай в аеропорту.
- Наразі Навальний у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень.
- За попередньою інформацією, отруївся політик нейролептиками.