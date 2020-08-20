У Москві влаштували акцію на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває у комі через отруєння. Пікет проводили біля будівлі ФСБ. Силовики почали затримувати людей, що просто тримали в руках плакати.

Затримували людей, що просто тримали плакати

Відомо про затримання щонайменше 6 осіб. Про це інформують у телеграм-каналі телеканалу "Дождь".

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На акцію прийшли десятки людей та журналісти. У руки правоохоронців потрапляли ті, хто просто тримав у руках плакати або вигукував: "Навальний".

Акції провели у кількох містах Росії

Зазначимо, що акції на підтримку опозиційного політика також відбулись у Новосибірську, Пермі, Мурманську, Санкт-Петербурзі. Також люди прийшли і до лікарні в Омську, де зараз рятують життя опозиціонерові.

Зверніть увагу! У Мурманську затримали координаторку штабу Навального Віолетту Грудіну. Жінка тримала плакат зі словами, що Навального отруїли.

Дивіться фото з акцій на підтримку Навального / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про отруєння Навального