Фахівці з Ірану на території Росії вже присутні, це інструктори, які навчають російських військових використовувати їхню зброю. Про це в розмові з 24 Каналом розповів політолог-міжнародник Максим Ялі, уточнивши, що спочатку іранські спеціалісти навчали запускати БпЛА "Шахед".

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Чи стане ризикувати Іран

Зараз, зі слів Ямі, є дані західних розвідок, що спеціалісти з Ірану перебувають в Росії й навчають їх застосовувати балістичні ракети. Іран досі намагається не визнавати свою військову допомогу Росії.

Але все-таки я не думаю, що Іран відправить потужний військовий контингент на територію України. Іранські безпілотники і балістичні ракети запускаються з Росії, немає потреби Ірану розміщувати і своїх фахівців на території України й ризикувати, що їх там вб'ють чи візьмуть в полон. Адже це буде вже прямим доказом участі Ірану у військовій агресії проти України,

– зазначив Ямі.

Варто брати до уваги й те, що в теперішніх реаліях є величезні ризики початку повномасштабної війни Ірану з Ізраїлем, тому, на думку політолога-міжнародника, навіть військова допомога Росії з постачання балістичних ракет буде мати обмежений характер. Адже іранцям самим знадобиться ця зброя.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія може залучити військових КНДР спочатку на полі бою в Курській області. Він також розглядає ймовірність того, що після навчання на російських полігонах декілька тисяч військових Північної Кореї можуть бути відправлені на окуповані території України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, згідно з даними української розвідки, що Північна Корея відправила до Росії своїх громадян. Вони стали працівниками російських заводів, інші – поповнили особовий склад російської окупаційної армії.