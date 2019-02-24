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      Участь MARUV у Євробаченні-2019 від України офіційно ще не затверджена, – НСТУ

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      MARUV офіційно ще не затверджена учасницею від України у Євробаченні-2019
      MARUV офіційно ще не затверджена учасницею від України у Євробаченні-2019 / Getty Images

      Співачка Maruv стала переможницею фіналу українського національного відбору на Євробачення-2019, що цьогоріч пройде в Ізраїлі. Проте незважаючи на перемогу, Національна суспільна телерадіокомпанія ще не прийняла остаточне рішення про участь артистки у пісенному конкурсі.

      НСТУ є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019". Член правління компанії Олександра Кольцова в коментарі "Громадському" розповіла, що Суспільне мовлення ще не вирішило, чи буде підписувати договір із MARUV, адже навколо її участі вже виник чималий скандал.

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      Рішення про те, хто ж буде представляти Україну на Євробаченні-2019, НСТУ ухвалить упродовж 48 годин. Сама MARUV має дати відповіді на питання щодо договору упродовж 24 годин.

      Зараз ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, дослухаємося до суспільства. У суспільстві зараз є різні думки, чи може виконавець, який має концертну діяльність у Росії, представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV,
      – сказала Кольцова.

      НСТУ може не затвердити участь MARUV у конкурсі. Проте, наразі невідомо, чи буде в такому випадку представляти Україну на Євробаченні гурт Freedom Jazz, який посів друге місце у відборі.

      "Ми хотіли би почути від MARUV відповіді. І звичайно хотілось би покласти дискурс в українському суспільстві: чи має артист, який представляє Україну на Євробаченні, їздити з концертами в Росію", – наголосила представниця Суспільного.

      Вона не змогла чітко відповісти на питання, чи є до MARUV конкретна вимога оголосити про припинення концертів у Росії. Кольцова лише зауважила, що у договорі НСТУ "є пункт, який передбачає певні рішення – вони мають його прийняти".

      У чому суть скандалу щодо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України? У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів.

      Проте, чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".

      MARUV заявила, що Крим – це Україна, проте не змогла дати однозначної відповіді на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї тому, що її близькі там втратили домівки, і їй про це дуже важко говорити і додала, що "хоче аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

       

       

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      Теги: LifeStyle Новини Росії Україна – Росія Музика MARUV Скандал Євробачення 2019 Євробачення Новини України
      Джерело: 24 Канал
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