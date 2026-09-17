Руйнування колосальні: у ДСНС повідомили наслідки ударів КАБами по місту та як люди врятувалися
Російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумах 16 вересня. Відомо про прильоти по приватному сектору та промисловій зоні.
Про це 24 Каналу розповів речник ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрілка. За його словами, росіяни запустили по Сумах три керовані авіабомби по різних локаціях.
Що відомо про удар КАБами по Сумах?
Як наголосив Стрілка, одна з бомб вдарила по приватному житловому сектору. Людей врятувало винятково те, що вони встигли заховатися в погреби. Внаслідок атаки 9 людей зазнали поранень. Згодом один чоловік помер у лікарні від поранень.
Будинки потрощені. Просто знесені. В цьому хаосі ліквідовували пожежі. В людей паніка. Ніхто не готовий до того, що по будинку може прилетіти керована авіабомба. Найголовніше, що під уламками не було людей,
– зауважив Стрілка.
Речник ДСНС Сумщини розповів про наслідки російської атаки по Сумах: дивіться відео 24 Каналу
Російські літаки, які скидають КАБи, не підлітають впритул до кордону зі Сумщиною. Тому в жителів міста є орієнтовно 5 хвилин, аби піти в укриття після оголошення тривоги. Не варто забувати, що погріб – це місце, яке може зберегти життя.
Якщо ж поруч немає укриття чи підвалу, рятувальники радять негайно знайти принаймні заглибину в землі, лягти, накрити голову руками та чекати завершення атаки.