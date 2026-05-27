Вночі під атакою опинився військовий аеродром "Балтимор" у Воронежі: там здіймається дим

У ніч на 27 травня у російському Воронежі прогриміли вибухи, місто опинилося під атакоою. Згодом стало відомо, що під удар, ймовірно, потрапив аеродром "Балтимор".

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки нічного удару?

Близько 05:00 ранку у Воронезькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Згодом до неї також додалася ракетна небезпека.

Місцеві жителі також повідомили про вибухи.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив атаку: за його словами, в небі над Воронежем нібито було виявлено та знищено дві високошвидкісні цілі.

Гусев також стверджує, що уламки пошкодили "будівлю шиномонтажу та побутівку".

Натомість OSINT-аналітики повідомляють, що під ударом опинився місцевий військовий аеродром "Балтимор" – саме там зараз здіймається дим.

Під атакою все ж був аеродром / Фото: ASTRA

Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Від початку повномасштабної війни аеродром регулярно використовується російськими військами для завдання авіаударів по території України.

Варто зазначити, що цей аеродром вже не вперше потрапляє під атаку. 2 січня 2025 року в районі "Балтимора" також гриміли вибухи – тоді росіяни скаржилися на атаку БпЛА.

Загалом, як стверджують в міноборони Росії, у ніч на 27 травня російська так звана ППО нібито збила 140 безпілотників літакового типу над територіями Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Орловської, Тульської областей, Краснодарського краю, тимчасово окупованого Криму, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Окрім Воронежа, під ударом цієї ночі також був російський Таганрог. OSINT-аналітики також встановили, що атака та займання, ймовірно сталися на території об'єкта технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки.

Також гучно було в Туапсе. На опублікованих в мережі кадрах ураженої нафтобази можна побачити масштабну пожежу та густий дим.