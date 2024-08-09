Крім того, у Липецьку на авіабазі розміщений 4-й Цент бойового застосування і перенавчання льотного складу, який є одним з найбільших у Росії. Детальніше про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Вкрай важливий об'єкт

4-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу займається науково-інноваційними дослідженнями щодо вивчення і дослідження систем, які мають покращити ефективність й роботу російської авіації.

Це доволі важливий об'єкт й серйозна подія,

– наголосив Мусієнко.

Такі центри моніторять все, що відбувається під час ведення бойових дій і вносять корективи, а також технологічні новації для удосконалення можливостей польотів російських літаків та покращення їхньої спроможності й ефективності.

Системність роботи українських сил полягає не тільки у тому, щоб завдавати ударів по аеродромах тактичної авіації ворога звідки здійснюються вильоти літаків, які атакують КАБами, а ще у такий спосіб Україна руйнує спроможності Росії в авіації,

– мовив військовий експерт.

Зазначимо, що на аеродромі у Липецьку базувалися різні літаки. Зокрема, Су-30, Су-34, Су-35, МіГ-31. З цього аеродрому здійснювалися вильоти авіації, яка завдає ударів керованими авіабомбами по лінії фронту й по території України.

Також на складах зберігалось понад 700 керованих авіабомб. Тому після атаки українських БпЛА був потужний вибух, який призвів до ланцюгової детонації та масштабної пожежі на значній частині аеродрому.

Влада Росії підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію людей з прилеглих населених пунктів.