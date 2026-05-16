Атака на аеродром у Єйську: супутники підтвердили повне знищення літака Бе-200
- Українські військові 15 травня завдали удару по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, знищивши літак Бе-200ПС.
- Супутникові знімки показують, що попри удар, авіація не була евакуйована з аеродрому, технічне обслуговування триває.
Українські військові 15 травня завдали удару по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, внаслідок чого вдалося повністю знищити реактивний літак Бе-200ПС.
Про це свідчать відповідні супутникові кадри, які показалианалітики групи AviVector.
Які наслідки удару по аеродрому?
Попри завданий удар, супутникові знімки не свідчать про евакуацію російської авіації з аеродрому. На території об'єкта, як і раніше, перебувають літаки, а технічне обслуговування авіаційної техніки, за наявними даними, триває.
Результати роботи українських військових у Єйську / AviVector
Наслідки нічного ураження аеродрому Єйськ у Краснодарському краї силами безпілотних систем ЗС України. Повністю знищено один із літаків Бе-200ПС,
– ідеться у повідомленні.
"Мілітарний" пише, що під час відповідної атаки українські безпілотники також, імовірно, намагалися уразити вертоліт Ка-27, проте підтвердженої інформації про потенційні наслідки цього удару станом на зараз немає.
Що відомо про Бе-200ПС?
Бе-200ПС це реактивний літак-амфібія, здатний виконувати польоти як із наземних аеродромів, так і з водної поверхні. Хоча його основне призначення це пошуково-рятувальні операції, проте Росія використовує їх і для розвідки.
Також противник активно застосовує подібний літак для швидкого перекидання особового складу в прибережні райони. Відомо, що цей тип є доволі рідкісним, адже загалом було створено орієнтовно 20 подібних машин.
Наразі у розпорядженні Міністерства оборони Росії та морської авіації перебуває зараз лише 3 таких борти, тому через обмежену кількість виготовлених літаків кожна втрата Бе-200ПС може стати відчутною для російської авіації.
Що повідомляли про наслідки атаки?
Напередодні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження ворожого літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" у російському Єйську, розташованого за 70 кілометрів від окупованого Маріуполя.
Загалом повідомляли про 55 вогневих уражень по 23 військових російських цілях на окупованих територіях та вглиб країни. Також атакували ЗРК "Тор-М2" у Луганській області та ЗРГК "Панцирь-С1" в поки окупованому Криму.
До речі, за даними вищезгаданого ресурсу AviVector, у складі російської стратегічної авіації наразі налічується 18 бомбардувальників Ту-160, хоча у бойових вильотах регулярно беруть участь лише 7 таких бортів, оскільки решта перебуває на різних етапах ремонту та модернізації.