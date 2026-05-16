Атака на аеродром у Єйську: супутники підтвердили повне знищення літака Бе-200

Українські військові 15 травня завдали удару по аеродрому Єйськ у Краснодарському краї, внаслідок чого вдалося повністю знищити реактивний літак Бе-200ПС.

Про це свідчать відповідні супутникові кадри, які показалианалітики групи AviVector.

Які наслідки удару по аеродрому?

Попри завданий удар, супутникові знімки не свідчать про евакуацію російської авіації з аеродрому. На території об'єкта, як і раніше, перебувають літаки, а технічне обслуговування авіаційної техніки, за наявними даними, триває.



Результати роботи українських військових у Єйську / AviVector

Наслідки нічного ураження аеродрому Єйськ у Краснодарському краї силами безпілотних систем ЗС України. Повністю знищено один із літаків Бе-200ПС,

– ідеться у повідомленні.

"Мілітарний" пише, що під час відповідної атаки українські безпілотники також, імовірно, намагалися уразити вертоліт Ка-27, проте підтвердженої інформації про потенційні наслідки цього удару станом на зараз немає.

Що відомо про Бе-200ПС?

Бе-200ПС це реактивний літак-амфібія, здатний виконувати польоти як із наземних аеродромів, так і з водної поверхні. Хоча його основне призначення це пошуково-рятувальні операції, проте Росія використовує їх і для розвідки.

Також противник активно застосовує подібний літак для швидкого перекидання особового складу в прибережні райони. Відомо, що цей тип є доволі рідкісним, адже загалом було створено орієнтовно 20 подібних машин.

Наразі у розпорядженні Міністерства оборони Росії та морської авіації перебуває зараз лише 3 таких борти, тому через обмежену кількість виготовлених літаків кожна втрата Бе-200ПС може стати відчутною для російської авіації.

Що повідомляли про наслідки атаки?

Напередодні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження ворожого літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" у російському Єйську, розташованого за 70 кілометрів від окупованого Маріуполя.

Загалом повідомляли про 55 вогневих уражень по 23 військових російських цілях на окупованих територіях та вглиб країни. Також атакували ЗРК "Тор-М2" у Луганській області та ЗРГК "Панцирь-С1" в поки окупованому Криму.

До речі, за даними вищезгаданого ресурсу AviVector, у складі російської стратегічної авіації наразі налічується 18 бомбардувальників Ту-160, хоча у бойових вильотах регулярно беруть участь лише 7 таких бортів, оскільки решта перебуває на різних етапах ремонту та модернізації.