Пожежу досі гасять: в ОВА розповіли про ситуацію на місці удару у Бродах на Львівщині

Росіяни вдарили по Бродах на Львівщині 27 січня. У селі Смільне та у Бродах фіксували незначне перевищення деяких шкідливих речовин у повітрі, проте зараз радіаційний фон у нормі.

Про ситуацію на місці влучання у Бродівському районі розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Яка ситуація на місці влучання у Бродах на Львівщині?

За даними Максима Козицького, станом на 21:00 27 січня триває гасіння пожежі. На місці працюють вогнеборці та інші фахівці. Забезпечили безперебійну подачу води, є значний запас піноутворювача та сипучих матеріалів.

Він розповів, що спеціалісти провели радіаційну та хімічну розвідку. Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявили. Радіаційний фон – у нормі. Загрози для здоров'я немає.

"Перебуваю на контакті з профільними службами. Про важливе інформуватиму. Єдине прохання до всіх жителів області: не ігноруйте повітряних тривог", – наголосив Козицький.

Що відомо про удар Росії по Бродах?