Пожежу досі гасять: в ОВА розповіли про ситуацію на місці удару у Бродах на Львівщині
- У Бродах на Львівщині триває гасіння пожежі після удару, радіаційний фон у нормі.
- Перевищення шкідливих речовин у повітрі не виявлено, загрози для здоров'я немає.
Росіяни вдарили по Бродах на Львівщині 27 січня. У селі Смільне та у Бродах фіксували незначне перевищення деяких шкідливих речовин у повітрі, проте зараз радіаційний фон у нормі.
Про ситуацію на місці влучання у Бродівському районі розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Яка ситуація на місці влучання у Бродах на Львівщині?
За даними Максима Козицького, станом на 21:00 27 січня триває гасіння пожежі. На місці працюють вогнеборці та інші фахівці. Забезпечили безперебійну подачу води, є значний запас піноутворювача та сипучих матеріалів.
Він розповів, що спеціалісти провели радіаційну та хімічну розвідку. Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявили. Радіаційний фон – у нормі. Загрози для здоров'я немає.
"Перебуваю на контакті з профільними службами. Про важливе інформуватиму. Єдине прохання до всіх жителів області: не ігноруйте повітряних тривог", – наголосив Козицький.
Що відомо про удар Росії по Бродах?
Нагадаємо, що 27 січня росіяни вперше атакували нафтопровід "Дружба" у Бродах, Львівської області. Влада повідомила про влучення ворожого безпілотника в об'єкт критичної інфраструктури.
Станом на 18:30 27 січня у повітрі сіл Смільне та Броди спостерігалося незначне підвищення концентрацій оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду та сажі. Водночас за словами очільника Львівської ОВА, це відхилення від норми не несло загрози для здоров'я населення. Рівень діоксиду азоту, гасу та формальдегіду, речовин, що зазвичай утворюються під час роботи транспорту, котелень та процесів горіння – допустимий.