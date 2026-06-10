Руху не буде, – Братчук про системні удари по мосту біля Чонгара

Уже третій день поспіль окупаційна влада Херсонщини заявляє про обстріл мостів українськими безпілотниками та ракетами. Відомо, що є влучання у міст, який йде з селища Чонгар, та є дуже важливим для ворога.

Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, сьогодні йде системна, планова робота Сил оборони. Після першого удару гауляйтер Володимир Сальдо переконував, що ремонт триватиме недовго, але українські військові обіцяли ворогу продовження.

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Як Сили оборони зірвали плани росіян?

Після першого влучання по мосту окупанти почали використовувати реверсний рух. Могли проходити транспортні засоби вагою до 3,5 тонн, отже, мовилось про автомобілі, а не вантажівки. Багато каністр з пальним у такий спосіб не провезеш, хоча окупанти намагалися це робити.

"Зрозуміло, що Херсонщина, так само як і Крим, є постачальником ресурсної бази для росіян на Запорізькому, Херсонському, Придніпровському напрямках фронту. Тому треба було з цим щось робити. Знищувати логістику", – наголосив Сергій Братчук.

Які неприємності чекають ворога на Херсонщині: дивіться відео

Друге влучання відбулося ще результативніше. Воно стосується сполучення між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Щодо Арабатської стрілки, то ворог використовував курортні рекреаційні можливості, бази відпочинку, які там є, для російських окупантів.

Зокрема там зберігали безпілотники, які часто використовують саме для обстрілів Херсона, Миколаєва. Тому удари по сполученню росіян є важливими з погляду логістики.

Де розташоване селище Чонгар: дивіться на карті

Які наслідки чекають ворога?

Щодо Генічеська, то колаборанти називають його столицею Херсонського краю. Зрозуміло, що все це тимчасово, так само як тимчасовим є правління Сальдо.

Чонгар – це основна логістична гілка, яка сполучає територію материкової України, тимчасово окупованої частини Херсонської області з Кримом, який теж під тимчасовою окупацією. Далі йде Джанкой, тому логіка пересувань очевидна.

Чонгар перекривають, тобто руху не буде. Які є далі варіанти? Перше – це село Перекоп, хоча так логістичне плече збільшується приблизно на 120-130 кілометрів. В умовах сучасної технологічної війни для росіян це є величезною проблемою, бо українські дрони не сплять,

– підкреслив Сергій Братчук.

Росіяни зараз хизуються тим, що, мовляв, знають всі стежини до Криму. Але зрозуміло, що Україна знає про них значно більше. Ворог намагається покращити логістику, але дуже переймається, що буде далі. Адже зрозуміло, що проблеми у ворога зростатимуть, а згодом вони стануть глобальними для фронту.

Що відомо про ураження моста біля Чонгару?

Росіяни 7 червня бідкалися на нічну атаку України по області. Колабораціоніст Володимир Сальдо заявив, що Чонгарський міст пошкоджений, через це зупинили рух пунктом пропуску "Джанкой". Терміни відновлення окупанти не назвали, а рух автомобілів спрямували через КПП "Армянськ" та "Перекоп",

Уже через 2 дні, 9 червня, міст через Чонгар уразили повторно. Окупанти заявляли про нібито десятки збитих безпілотників, але руйнування дорожнього полотна мосту свідчать зовсім про інше. Людям знову запропонували використовувати альтернативні маршрутки поки міст не працює.

Українські військові підтверджують серйозні проблеми ворога з логістикою на півдні. Через постійні удари без постачання залишаються великі угруповання росіян. Звучать заклики від так званих "воєнкорів", щоб організувати колони бензовозів з Криму й доставити пальне на фронт. Зрозуміло, що це стане хорошою ціллю для Сил оборони.