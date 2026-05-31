"Усе згоріло, детонує хімія": працівники "Нової пошти" розповіли про момент удару по Дніпру

У неділю, 31 травня, російські війська вдарили безпілотниками до Дніпру. На жаль, внаслідок ворожої атаки в місті повністю згоріло відділення №1 "Нової пошти".

В момент атаки на місці опинився працівник складу Андрій, повідомляє телеграм-канал "ДС: новини Дніпро".

Що відбувалося в момент удару по Дніпру?

Андрій розповів, що опинився фактично в епіцентрі атаки: після вибуху почали падати уламки, а виходи виявилися заблокованими.

За його словами, працівникам довелося вручну відкривати рампи для вантажівок, щоб вибратися назовні.

На мені загорілася куртка. Згоріло абсолютно все – каси, товар, роботи більше немає. На складі було багато антиперспірантів, вони зараз масово детонують,

– додав Андрій.

На місці також був охоронець Сергій. Він розповів, що після удару на нього обвалилася стеля, через що він ненадовго знепритомнів.

Коли чоловік прийшов до тями, приміщення вже було охоплене вогнем.

Почав дізнаватися, чи всі встигли вийти. Горіти буде довго, бо там пральні порошки, побутова хімія, дезодоранти та дуже багато спиртовмісних товарів,

– поділився Сергій.

Що відбувалося після влучання БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що працівники відділення не постраждали. Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби завданих збитків.

Також "Нова пошта" вже запровадила резервні схеми роботи та перебудувала логістику, тому затримок із доставкою відправлень не очікується.

31 травня російські війська вдарили також по Рівненщині. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, ціллю стало неробоче підприємство. За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали, на місці працюють усі відповідні служби.