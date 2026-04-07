"Могли заробити великі гроші": які плани росіян зруйнував удар по хімзаводу "Міндобрива"

В ніч на 6 квітня у Воронезькій області в Росії лунали вибухи – безпілотники атакували хімічний завод "Міндобрива". Підприємство важливе для окупантів через 2 аспекти.

Мовиться про заробіток грошей на добривах та виготовлення вибухівки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, наголосивши, що з другим в росіян і так вже є проблеми.

Дивіться також Уразити могли не лише окупантів, – Андрющенко розповів про ефектну атаку по Маріуполю

Які плани росіян зруйнував удар по хімзаводу "Міндобрива"?

Військовий експерт звернув увагу на те, що зараз всі говорять про ціну на нафту, але забувають, що в Ормузькій протоці є приблизно 30% світового виробництва мінеральних добрив.

Ціни на них теж шалено зросли. Тому ворог міг заробити великі гроші, експортуючи їх,

– наголосив він.

Крім того, на цьому заводі окупанти виробляють аміак та азотну кислоту, які є складовими для вибухівки. Її використовують у артилерійських снарядах, ракетах, бомбах та дронах.

За словами Нарожного, у ворога дефіцит вибухівки – росіяни не встигають виробляти стільки, скільки їм треба.

Зверніть увагу! "Міндобрива" – це одне з найбільших хімічних підприємств Воронезької області. Потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри та до 1,2 мільйона тонн нітроамофоски на рік. Після атаки росіяни повідомляли про те, що на заводі спалахнув дах складу готової продукції.

Військовий експерт Денис Попович також зазначив, що на цьому заводі окупанти виготовляли компоненти для вибухової речовини, зокрема для боєприпасів.

Він додав, що схожі заводи Україна атакувала і раніше, тому на такі удари варто дивитись комплексно.

Через які ще атаки Кремль тепер не може заробляти гроші на війну?