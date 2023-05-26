Уже відомо про щонайменше 15 поранених внаслідок удару. Президент Володимир Зеленський повідомив про першу жертву атаки в Дніпрі.
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На поширених кадрах з Дніпра видно, що будівля зазнала значних ушкоджень. Відтак люди, які перебували в поліклініці на момент вибуху отримали численні поранення різного ступеня важкості.
В багатьох закровлені обличчя, вони не здатні пересуватись самостійно.
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