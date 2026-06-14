Присмак Туапсе: у Рибінську після атаки пішов нафтовий дощ

У ніч на 14 червня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в Рибінську, що в Ярославській області Росії. Після атаки в регіоні різко змінилися "погодні умови": там почав падати нафтовий дощ.

Про це повідомляють телеграм-канали NEXTA Live та Supernova+.

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Що відбувається після атаки?

Уночі під ударом опинилася нафтобаза "Темп" у Рибінську – на території об'єкта спалахнула пожежа, а в небо здійнявся густий чорний стовп диму.

Довідка. Ця нафтобаза розташована приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Завдяки виходу до Волги та залізниці, цей об'єкт слугує ключовим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки.

Після атаки місцеві жителі почали масово публікувати фото та відео так званого нафтового дощу: на кадрах дійсно можна побачити калюжі чорного кольору.

Масштабна пожежа та нафтовий дощ у Рибінську / Фото: соцмережі

Атаку на нафтобазу в Ярославській області також підтвердив Володимир Зеленський. За словами президента, цей об'єкт мав велике значення для резерву Росії.

Росіяни дивуються чорному дощу: дивіться відео

Нагадаємо, цієї весни нафтовий дощ також неодноразово йшов у "славнозвісному" Туапсе. Там після ударів Сил оборони по місцевому НПЗ та нафтовому терміналу чорні опади вкрили усе навколо продуктами горіння нафтопродуктів.

Які ще об'єкти були під ударом?

14 червня міноборони Росії відзвітувало про нібито "успішне" збиття 249 українських дронів. Російська ППО збивала БпЛА над територією Бєлгородської, Брянської, Курської, Воронезької, Орловської, Тульської, Калузької, Ростовської, Рязанської, Володимирської, Астраханської, Тверської, Ярославської, Костромської областей, Республіки Крим та над акваторією Азовського моря.

Під час атаки в шести російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти.

Окрім нафтобази, цієї ночі під прицілом українських воїнів опинився завод "Азот" у Тульській області, від якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.