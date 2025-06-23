Відповідальність за збереження життя та здоров'я військовослужбовців лежить на командуванні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ Віталія Саранцева. В ефірі телемарафону він розповів, що відомо про трагедію станом на зараз.