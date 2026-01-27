У вагоні, куди влучив російський дрон, було 18 людей, – Зеленський про удар по поїзду

Російські військові вдарили дронами по пасажирському потягу на Харківщині 27 січня. Президент України зазначив, що у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебувало 18 людей.

Деталі російського терору Харківщини розповів український лідер Володимир Зеленський.

Дивіться також На Харківщині пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар: росіяни вдарили трьома "Шахедами"

Що Зеленський каже про удар по потягу на Харківщині?

Президент заявив, що у будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще.

Він наголосив, що немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга.

Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей,

– заявив Зеленський.

Він уточнив, що загалом від цього удару трьома дронами станом на вечір 27 січня відомо про чотирьох загиблих.

Наслідки російського удару по потягу на Харківщині: дивіться відео у телеграмі Зеленського

"Росія повинна відповідати за те, що вона робить. І це означає відповідальність не просто за удари по наших людях, по нашому життю, а за саму можливість завдавати таких ударів", – каже президент.

Зеленський розповів, що окупанти значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. Він наголосив на важливості посилення тиску на Росію та на збільшенні підтримки України.