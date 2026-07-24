Росія дроном ударила по пасажирському поїзду у Дніпропетровській області: які наслідки

На Дніпропетровщині 24 липня ворог завдав удару по пасажирському поїзду. Внаслідок атаки на місці утворився дим, є займання та пошкодження.

Про це пише Укрзалізниця.

Які наслідки удару по поїзду у Дніпропетровській області 24 липня?

У компанії наголосили, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.



Наслідки удару по пасажирському поїзду у Дніпропетровській області 24 липня / Фото Укрзалізниці

БпЛА влучив в локомотив. Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою,

– зауважили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 19 липня російський безпілотник ударив по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждала провідниця.