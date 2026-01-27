Горіли два вагони: який вигляд має поїзд, по якому вгатила Росія

Росія 27 січня атакувала ударними дронами пасажирський потяг "Барвінкове – Львів – Чоп". Під час ударів в ньому перебували військовослужбовці та цивільні, в тому числі діти.

Наслідки російського терору показали в ДСНС Харківщини та hromadske.

Який вигляд має атакований поїзд?

Увечері 27 січня Росія вдарила по поїзду біля однієї зі станції Барвінківської громади Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули до двох пасажирських вагонів. Загоряння ліквідує, зокрема, пожежний потяг.

Пожежа після атаки на поїзд на Харківщині / Фото ДСНС

Очевидці розповіли ЗМІ, що у поїзді перебували як військові, так і цивільні з дітьми. Провідники оперативно евакуювали пасажирів. Серед них були й ті, хто мали аптечки, тому, допомагали рятувати поранених.

Момент після прильотів по вагонах: дивіться відео

Які наслідки ударів по поїзду?