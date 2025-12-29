Атака виглядає неможливою: росіяни розвінчали фейк Лаврова про удар по резиденції Путіна

Російський ресурс припустив, що заява міністра закордонних справ Сергія Лаврова про атаку безпілотників на резиденцію Путіна – фейк. Ця атака виглядає технічно неможливою.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російський телеграм-канал SOTA, що позиціює себе як опозиційний і отримав статус "небажаної організації" від генпрокуратури Росії.

Чи дійсно резиденція Путіна була під атакою?

Жителі Валдая, де розташована резиденція Путіна "Ужин", повідомили, що вночі 29 грудня не чули роботи ППО, яка б збивала 91 безпілотник, про який заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

При цьому така атака виглядає технічно неможливою,

– кажуть у ресурсі.

Карта особливо захищених зон / Фото SOTA

У телеграм-каналі пояснили, що дрони, які використовує Україна, летять на малих висотах по практично прямій траєкторії. При запуску з північного кордону України БпЛА обов'язково перетинають особливо захищений повітряний простір з об'єктами РВСН, ВКО, військової авіації, закритих адміністративних утвореннях на кшталт Сонячного, Озерного тощо.

"Долетіти до резиденції "Ужин" дрон, що перетинає територію цих об'єктів, може тільки дивом або при цілеспрямованому потуранні військового командування", – резюмували в SOTA.

Що в Росії кажуть про атаку на резиденцію Путіна?