"Готові підтримати": Зеленський відреагував на влучання російського дрона у Румунії

Зеленський відреагував на інцидент у румунському місті Галац, де російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Глава держави побажав постраждалим одужання.

Про це президент України написав на своїй сторінці в X. Крім того, він закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію.

Як Зеленський відреагував на атаку російського дрона у Румунії?

Президент Володимир Зеленський підтримав Румунію після нічної атаки в прикордонному Галаці, де російський дрон-камікадзе поцілив у житловий багатоповерховий будинок.

Президент підкреслив, що зупинити російську агресію можна лише через посилення міжнародного тиску та запровадження жорсткіших санкцій. Також він нагадав про нічний удар окупантів по Одеській області, внаслідок якого знову постраждала цивільна інфраструктура.

Один із дронів – фактично аналог "Шахеда" – також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії. Бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання. Ми готові підтримати Румунію будь-яким чином, який буде необхідним за цих обставин,

– написав президент.

Окрім цього, Зеленський висловив сподівання, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде максимально жорстким.

Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть дійсно жорсткими і змусять Росію відчути, що її удари означають значні втрати для самої Росії. Це було б справедливо,

– додав він.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що нарощування підтримки України та посилення тиску на Росію, зокрема шляхом більш жорстких санкцій, є ключовими умовами для відновлення миру та безпеки в регіоні. Також він зазначив, що одним із пріоритетів залишається зміцнення системи протиповітряної оборони України, що важливо не лише для захисту держави, а й для зниження загроз для сусідніх країн.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час масованої російської атаки по Півдню України безпілотник врізався у дах 10-поверхового житлового будинку в румунському місті Галац. Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено квартиру, а також постраждали двоє людей. За попередніми даними, дрон ідентифікували як російський безпілотник типу "Шахед" / "Герань-2".

Через обмежений час на реагування та низку технічних факторів румунські військові не встигли нейтралізувати цей безпілотник.

Ще один дрон виявили поблизу у повіті Марамуреш. Він не мав бойової частини та був доволі великим – розмах крил апарата сягав близько трьох метрів.