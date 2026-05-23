"Нам не соромно": Данія в ООН яскраво розгромила Небензю після чергових звинувачень і брехні

Росія скликала Радбез ООН через український удар по штабу окупантів у Старобільську на окупованій Луганщині, який вона представила як атаку на студентський гуртожиток. Російський дипломат Василь Небензя заявив, що це було "воєнним злочином", а удар був "не випадковим".

Але представниці Данії та Латвії поставили Небензю на місце після його брехні, передає 24 Канал.

Що сказали в ООН на удар по Старобільську?

Небензя на засіданні ООН розповідав усім присутнім, що у Старобільську було здійснено "навмисне вбивство неповнолітніх".

Весь світ став свідком того, наскільки цинічним є режим Зеленського, який робить дітей об'єктом терору. Знову доводиться констатувати, що члени Ради Безпеки країн Заходу, роздмухуючи інсинуації та міфи про нібито 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, мовчать обходять злочинні дії ЗСУ щодо російських дітей,

– цинічного заявив представник країни-терористки.

Натомість представниця Данії в ООН Крістіна Маркус Лассен заявила, що не вірить в удар по Старобільську. Вона зауважила, що важко коментувати заяви Росії, доки вони не будуть незалежно перевірені.

Адже на відміну від України, у Росії і на окупованих територіях немає вільних ЗМІ, безперешкодного доступу для незалежних міжнародних журналістів та міжнародних гуманітарних організацій.

Крістіна Маркус Лассен зауважила, що Росію треба залучити до відповідальності за скоєні нею злочини.

Представниця Латвії Саніта Павлюта-Десландес теж звинуватила Росію у брехні. Вона зауважила, що та оперує лише своїми власними заявами, а дезінформація та брехня – добре відома тактика з кремлівської методички, яка спрямована на реалізацію імперіалістичних устремлінь Росії.

"Росія вигадує прийменники, затягує час, цілеспрямовано підриваючи будь-які зусилля, створені задля забезпечення миру. Латвія ж лише спиратиметься на факти, а не на якісь припущення", – зауважила Павлюта-Десландес.

Небензя бідкався, що "на Заході жителів Донбасу і загалом Росії перестали рахувати за людей". Виявляється, йому "ніяково і соромно" за деяких колег по Раді безпеки.

Ми знали, що почуємо від європейських членів щось подібне, але сьогодні рівень їхнього цинізму зашкалює. Жоден з них не спромігся навіть згадати про загиблих дітей у Старобільську. Ви кажете, що ви не можете незалежно підтвердити та не впевнені, що це не постановка. Але навіть Генштаб ЗСУ підтвердив, що він бив по Старобільську… Це навіть не лицемірство чи подвійні стандарти… Це образа почуттів усіх постраждалих незалежно від чиєї сторони, відверте знущання з дитячих жертв,

– заявив росіянин.

Він запитав, чи не соромно присутнім так говорити.

Ні, ми не відчуваємо сорому,

– відповіла представниця Данії.

Нагадаємо, що доки Росія вигадує подібні історії, вона також й продовжує вбивати мирних українців. За даними ООН, в Україні з початку повномасштабного вторгнення від рук путінської армії загинуло щонайменше 15 850 людей, зокрема 791 дитина. Також від дій Росії постраждали ще 44 809 осіб, з яких 2 752 – діти.