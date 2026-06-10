Удар по заводу деталей для "Шахедів" і "Калібрів": з’явилися кадри влучання і наслідків

Українська "Фламінго" влучила у підприємство "ВНІІР-Прогрес", розташоване у російських Чебоксарах. Завод виробляє елементи для безпілтників та ракет різних типів. Утім, наразі об'єкт зазнав значних руйнувань.

Про це повідомляють "Exilenova+" та "Astra". Там показали кадри наслідків удару.

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Які наслідки ударів?

OSINT-аналітики підтвердили удар по підприємству "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, про це, зокрема, свідчать відеозаписи, які з'явилися у мережі після атаки. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше кілька повітряних тривог.

Момент влучання по заводу: дивіться відео

Також скаржилися на запізнілі сповіщення від влади про небезпеку. На одному з оприлюднених відео зафіксовані перші секунди після влучання по адміністративному корпусу підприємтсва. На інших кадрах видно густий дим.

Також з кадрів, опублікованих у мережі, видно, як дим здіймається над будівлею оборонного підприємства, на місці триває загоряння. Згідно з оприлюдненою інформацією, дорогу біля заводу тимчасово перекрили.

Пожежа на "ВНІІР-Прогрес": дивіться відео

Зауважимо, що вищезгаданий завод виготовляє елементи для ударних безпілотників типу "Шахед" та ракет "Іскандер-М" і "Калібр". Зокрема, там виробляють приймачі і антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo.

Як Україна атакує об'єкти у Росії?

Також українські військові завдали ударів по нафтобазі "Грушовая" в російському Новоросійську. За попередніми оцінками, внаслідок атак було пошкоджено до 15 резервуарів із паливом. Але ця нафтобаза і раніше зазнавала ударів.

Водночас у Самарі після серії вибухів виникла пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі, який належить до структури компанії "Роснефть". Проєктна потужність заводу становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік.