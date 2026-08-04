Палав кілька днів: супутник фіксує наслідки атаки на склад Wildberries у Самарській області

Українські дрони продовжують знищувати логістику Росії. У мережі з'явилися супутникові знімки пожежі, яка виникла після одного з останніх ударів по Wildberries в селищі Новосемейкіне Самарської області.

Про це пише російська служба Радіо Свобода.

Що фіксують супутники після удару по складу Wildberries?

На оприлюдненому знімку видно значні пошкодження складського комплексу, де після атаки дронів кілька днів тривала масштабна пожежа. За підрахунками журналістів, після удару по ще одному складу компанії в Ленінградській області, який стався 4 серпня, загальна кількість знищених або пошкоджених об'єктів Wildberries сягнула 16.

Супутники фіксують масштабну пожежу у Самарській області: дивіться відео

Нагадаємо, 2 серпня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Самарській області. У пресслужбі об'єднаної компанії RWB (Wildberries & Russ) тоді підтвердили виникнення пожежі на об'єкті, однак про масштаби збитків не повідомили.

У липні найбільший російський маркетплейс Wildberries втратив щонайменше 17% складських площ через серію атак безпілотників. За оцінками російського Forbes, збитки продавців можуть сягати 280 мільярдів рублів, тоді як компенсації наразі отримують лише невеликі компанії.

Від середини липня під ударами опинилися логістичні центри Wildberries у Тамбовській, Московській, Самарській, Ленінградській, Волгоградській, Рязанській областях та інших регіонах Росії. За оцінками аналітиків, пошкоджено від 893 тисяч до 1,154 мільйона квадратних метрів складських площ, хоча частина об'єктів уже відновила роботу. Засновниця компанії Тетяна Кім заявила, що склади застраховані, однак поліси не покривають ризики атак безпілотників і терористичних актів.

До слова, білоруський бізнес звернувся до уряду через атаки на склади Wildberries у Росії, де зберігаються товари понад 22 тисяч білоруських компаній. Підприємці просять владу розробити механізми захисту та гарантії компенсації можливих збитків, наголошуючи, що пожежі й атаки не мають автоматично визнаватися форс-мажорними обставинами.

Зазначимо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що удари по складах Wildberries, нафтопереробних заводах і логістичних об'єктах у Росії суттєво послаблюють військовий та економічний потенціал країни-агресора. За його словами, Росія не здатна надійно прикрити всі стратегічні об'єкти, розташовані за сотні й тисячі кілометрів від фронту.