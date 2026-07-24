Регулярні удари по Криму тривають: що потрібно для того, аби повністю деокупувати півострів

Сили оборони України продовжують бити по російській логістиці в Криму та на шляхах, якими окупанти постачають війська на Півдні. Такі удари вже скорочують перевагу ворога в боєприпасах, однак нинішні операції поки спрямовані передусім на виснаження російського угруповання та стримування його наступу.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чи можна назвати це підготовкою до наступу на півострів. Він також розповів, які рубежі мають повернути Сили оборони України та без яких ресурсів повна деокупація Криму буде неможливою.

Удари по Криму виснажують російські війська

Регулярні атаки на Крим і російські шляхи постачання є частиною ширшої оборонної операції. Її головне завдання зараз полягає у виснаженні ворожого угруповання, яке наступає на Півдні, адже без стабільного підвезення боєприпасів, техніки та інших ресурсів росіянам дедалі складніше підтримувати тиск на фронті.

Чотири місяці тому на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках співвідношення пострілів було приблизно шість до одного на користь ворога. Зараз перевага лишається, але це вже близько півтора раза, а не шість,

– пояснив Лакійчук.

Цей результат забезпечують не лише контрудари безпосередньо на лінії зіткнення. Сили безпілотних систем б'ють по маршрутах, якими російська армія отримує постачання через Крим і сухопутний коридор уздовж Азовського моря.

Йдеться про Кримський міст, поромні та морські сполучення між Таманню і Керчю, Туапсе і Феодосією, а також шлях через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. Звідти вантажі прямують через Джанкой на півострів або до окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях.

Артерії, які живлять ворога через Крим і сухопутний коридор, уже перерізані та заблоковані. До російської наступальної армії доходять лише краплі ресурсів – це і є знекровлення,

– наголосив експерт.

Умовна блокада Криму поки не є окремою операцією зі звільнення півострова. Вона стала частиною першочергового завдання Сил оборони України – зупинити російський наступ і позбавити ворога можливості безперешкодно перекидати ресурси на Південь.

Що потрібно для звільнення Криму?

Нинішні удари по півострову ще не означають початку операції з його деокупації. Для цього Сили оборони України мають спочатку вийти на необхідні рубежі, які поки залишаються під контролем російських військ. Відстань до цих позицій залишається значною, тому говорити про безпосередню підготовку наступу на Крим зарано.

Це поки не операція зі звільнення Криму. Для неї потрібні ресурси і, головне, вихід на початкові рубежі. Чаплинка, Каланчак і Перекоп досі у ворога, а до них ще потрібно пройти багато кілометрів,

– пояснив Лакійчук.

Подальший рух залежатиме від наявності людей, техніки, боєприпасів та інших матеріальних ресурсів. Забезпечити їх не може лише головнокомандувач або міністр оборони, адже підготовка великої операції потребує злагодженої роботи всієї державної системи.

Лакійчук пояснив значення ударів по Криму: дивіться відео