Росіяни готові битися один з одним, – генерал армії розповів, як Крим стає пасткою для ворога

Наша країна обрала стратегію знищення логістичних шляхів росіян на півдні, коли ворог має концентрацію військ під час руху. Українські військові використовують дрони, ракети та навіть часом далекобійну артилерію, що потрібно було робити вже давно.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, наголосивши, що тепер росіяни вже не можуть вважати Крим своєю фортецею. На півострові наростає гнітюча атмосфера та паніка.

Дивіться також Росія приготувала до 80 тисяч окупантів, – генерал армії сказав, на яке місто націлилися

Крим стає пасткою для ворога

За словами генерала армії, спершу Україна "накрила" логістику ворога на Лиманському напрямку та на Луганщині. Тепер ми перейшли до велетенського хабу, який протягується від Маріуполя до Криму. Цей логістичний шлях забезпечував стратегічні ресурси постачання ворога на Запорізькій, Олександрівський та Херсонський напрямки.

Керченський міст вже суттєво пошкоджений. Через нього окупанти не можуть перевозити важкі вантажі та навіть цистерни. Кораблі росіян також перебувають під українським контролем з неба. Ба більше, українські військові вже атакували і Чонгарський міст та Армянськ.

Як наслідок, росіяни не зможуть підтягувати війська на конкретні напрямки. Наприклад, на Лиманський, Мирноградський, Слов'янський та Гуляйпільський, а також до Костянтинівки.

Крім того, в Криму виник колапс щодо палива, адже півострів ні чим не забезпечується. Росіяни готові битися один з одним,

– наголосив Маломуж.

Він зауважив, що в перспективі Україна планує знищити 5 аеродромів. З них один ворог використовує для запуску ракет "Кинджал". Також важливим є знищення пускових установок С-300, С-400 та С-500, радіолокаційні станції та склади боєприпасів.

Військові в Криму та їхні сім'ї вже замислюються, куди їм тікати. На півострові є велика кількість росіян, які приїхали окуповувати його у 2014 році. І тепер цій армаді треба кудись тікати, а мости перекриті. Уявляєте, що буде, коли ми вже почнемо наступати? Страшна паніка,

– підкреслив генерал армії.

Він підсумував, що останні атаки на логістику є лише початком. ЗСУ підривають не лише її, а й конкретні підрозділи окупантів. Такі дії потрібно масштабувати, щоб забезпечити Україні перевагу у війні.

Маломуж про настрої в Криму: дивіться відео

Які останні цілі вразила Україна в Криму?

10 червня стало відомо, що Україна повністю знищила Чонгарський міст. Він з'єднував Херсонщину та Крим, і був під атаками кілька днів поспіль.

Після цієї атаки окупанти почали використовувати маршрут через Армянськ. Однак прилетіло і туди – українські бійці влучили по вантажівках, які везли паливо й боєприпаси.

Також супутникові знімки підтверджують ураження ще однієї цілі – мосту на Арабатську стрілку.