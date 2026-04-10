"Кінетичні санкції": як Україні вдалося повністю нівелювати прибутки Кремля від паливної кризи

Удари Сил оборони по російській нафтогазовій галузі стали фактично "кінетичними санкціями" та нівелювали все те, що Кремль міг би заробити завдяки зростанню цін на паливо.

Про це заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 10 квітня.

Читайте також Саме це стане ударом по бюджету Росії: Зеленський зробив заяву

Як Росія втрачає гроші?

Владислав Власюк розповів, що протягом останніх тижнів санкції проти Росії були однією з основних тем.

За його словами, удари по нафтових потужностях нівелювали потенційні додаткові доходи Росії від зростання цін і часткового послаблення обмежень.

Тобто через кінетичні санкції ми зараз бачимо незароблені 1,7 мільярда доларів – це те, що Росія не заробила через відсутність можливості технічно експортувати певну кількість нафти з двох балтійських портів і Новоросійська,

– пояснив Уповноважений президента.

Власюк зазначив, що прибутки Росія отримувала переважно від тієї нафти, яка вже перебувала в морі. За його словами, завдяки послабленню санкцій росіянам вдалося продати більшу її частину Індії та заробити приблизно таку ж суму, яку втратили.

Довідка. За даними Bloomberg, індійські нафтопереробні заводи активно закуповували російську нафту протягом останніх двох місяців і планують продовжувати це, оскільки країна стикається з дефіцитом поставок із Близького Сходу. У березні імпорт з Росії становив у середньому 1,98 мільйона барелів на день – це найвищий показник з червня 2023 року. У квітні цей показник знизився до 1,57 мільйона барелів на день.

Завдяки ударам по російським нафтоекспортним портам 3 та 4 квітня жоден танкер не зайшов і не вийшов із Усть-Луги та Новоросійська. Водночас порт Приморськ поступово відновлює роботу – там завантажують в середньому два танкери на день.

Як наголосив Владислав Власюк, "Україна скоро відкоригує цей момент".

Чи дійсно партнери просять зупинити удари?