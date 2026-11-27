Російська нафтова інфраструктура, військова авіація та система протиповітряної оборони дедалі частіше опиняються під ударами України. Водночас змінюється і тактика атак – замість зосередження лише на масштабних об'єктах Сили оборони намагаються завдавати ударів по критично важливих елементах інфраструктури, пошкодження яких може ускладнити роботу цілих підприємств.

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На тлі атак Москва змушена шукати способи захисту промисловості, перерозподіляти ресурси та реагувати на проблеми з логістикою. Як змінюється ситуація в Росії, які наслідки це має для її економіки та військових можливостей і чому Кремлю дедалі складніше захищати тил – пояснив 24 Каналу військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Удари по російських НПЗ: як змінюється тактика України

Удари по російській нафтопереробній інфраструктурі дедалі більше впливають на роботу підприємств. Водночас ключовим результатом атак стає не лише фізичне пошкодження об'єктів, а й тривалість відновлення виробництва.

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Нафтопереробний завод – складна система, робота якої залежить від багатьох технологічних процесів. Пошкодження обладнання може спричинити перебої, а ремонт потребує часу, ресурсів і доступу до необхідних комплектуючих.

Показовою є ситуація зі Слов'янським НПЗ у Краснодарському краї, який, за наведеними даними, не може повноцінно відновити роботу після попередніх атак. Російські підприємства також стикаються з повторними пошкодженнями на тлі продовження ударів.

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Росія відчуває дефіцит пального: чому імпорт не розв'язує проблему

Попри статус одного з найбільших виробників нафти, Росія стикається з проблемами на внутрішньому паливному ринку. Пошкодження нафтопереробних потужностей, перебої у виробництві та складнощі з постачанням змушують Кремль шукати додаткові ресурси й перерозподіляти пальне.

У таких умовах російська влада намагається балансувати між потребами цивільного населення, промисловості та армії. Водночас проблеми з переробкою можуть створювати додаткове навантаження на логістичну систему та збільшувати залежність від зовнішніх постачань.

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Чи зможе Росія перенести промисловість за Урал

У Росії дедалі частіше обговорюють питання захисту промислових підприємств від атак. Серед можливих рішень Кремля звучать ідеї переміщення окремих виробництв у віддаленіші регіони країни.

Однак перенесення великої промисловості – складний і дорогий процес. Він потребує значних фінансових ресурсів, інфраструктури, робочої сили та часу. В умовах війни, санкцій і проблем із доступом до технологій реалізувати такі плани ще складніше.

Водночас географічна віддаленість не гарантує абсолютної безпеки. Росія змушена враховувати нові загрози для своєї інфраструктури, а це означає додаткові витрати на охорону, захист і відновлення підприємств.

Російська авіація та військова інфраструктура під тиском. Україна продовжує атакувати військову інфраструктуру Росії, зокрема об'єкти, пов'язані з авіацією та забезпеченням армії. Пошкодження таких об'єктів створюють додаткові труднощі для російських військових, змушуючи їх переглядати організацію роботи та заходи безпеки.

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Утім, наслідки атак залежать від масштабу пошкоджень, можливостей відновлення та наявності резервних ресурсів. Росія також намагається адаптуватися до нових загроз, хоча це потребує додаткових витрат і може впливати на ефективність її військової системи.

Окремі проблеми виникають і в тимчасово окупованому Криму, де воєнні ризики, перебої в інфраструктурі та загроза нових атак впливають на повсякденне життя. Півострів залишається важливим для російської військової логістики, а його захист потребує значних ресурсів.

Кремль шукає винних у провалах військової системи

Проблеми із захистом стратегічної інфраструктури та ефективністю російської ППО створюють додатковий тиск на військове керівництво країни. Кремль традиційно намагається реагувати на системні проблеми кадровими рішеннями, розслідуваннями та покараннями чиновників і військових.

Такі процеси можуть бути частиною внутрішньої боротьби за вплив, але водночас вони демонструють проблеми в управлінні російською військовою системою. Постійні кадрові зміни, звинувачення та необхідність посилювати захист інфраструктури лише збільшують навантаження на державний апарат.

Росія продовжує адаптуватися до українських атак, однак кожне пошкодження важливих промислових чи військових об'єктів створює для неї додаткові витрати. І саме накопичення таких проблем може стати одним із чинників ослаблення російських можливостей у війні.