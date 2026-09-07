НПЗ, РЛС і склади дронів: Сили оборони показали результати ударів по Росії за тиждень

Сили оборони України протягом 31 серпня – 6 вересня уразили низку ворожих об’єктів. Вони забезпечували російську армію паливом, зброєю та засобами ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб.

Що уразили за тиждень?

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують здатність Росії вести війну проти України. За тиждень із 31 серпня по 6 вересня українські військові уразили низку важливих цілей на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

Одним із головних напрямків стали об’єкти нафтопереробної промисловості. Зокрема, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області, а також комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Цей комплекс є великим об’єктом переробки та перевалки газового конденсату. Зазначається, що подібна інфраструктура використовується для забезпечення потреб російських військ.

Окремо українські військові працювали по системах, які дають Росії змогу контролювати повітряний простір та застосовувати ракети, безпілотники й керовані авіабомби. Серед уражених цілей – радіолокаційні станції "Каста" та інші РЛС, командно-штабна машина зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", мобільний комплекс РЕБ "Красуха-4", інші засоби радіоелектронної боротьби та вузли зв’язку.

Також Сили оборони завдавали ударів по пунктах управління різних рівнів, засобах технічної розвідки та ретрансляторах. Окрему увагу приділили місцям зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників.

Зокрема, уражено відповідні об’єкти в Донецьку, Гвардійському, Міллеровому та інших районах. Крім того, знищувалися склади безпілотників, боєприпасів, матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів.

Серед підтверджених результатів також – знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Крім цього, уражено десантний катер БК-16 та низку інших військових об’єктів.

У Силах оборони наголошують, що йдеться не про окремі епізоди, а про системну роботу, спрямовану на послаблення військових можливостей Росії.

Нагадаємо, начальник ГУР Олег Іващенко заявив, що наслідки українських ударів для Росії вже є критичними. За його словами, атаки змушують противника зупиняти виробництво, відновлювати пошкоджені об'єкти, змінювати логістику та перекидати засоби ППО. Це, своєю чергою, впливає на здатність Росії продовжувати війну та змушує її витрачати додаткові ресурси.

Іващенко зазначив, що українські удари припадають, зокрема, на енергетичну інфраструктуру, логістичні центри та об'єкти, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

Окремі проблеми для Москви створює ситуація в Чорному морі, яка ускладнює експортну логістику, зокрема перевезення зерна. Росії необхідно експортувати близько 40 мільйонів тонн зерна цьогорічного врожаю, однак альтернативні маршрути є значно дорожчими.

Іващенко наголосив, що мета українських ударів полягає не в демонстрації дальності, а у зменшенні спроможності Кремля виробляти зброю, забезпечувати свої війська та продовжувати агресію.